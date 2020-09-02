美国助卿：美中三公报没禁止美台经济对话

美国国务院近日宣布创立美台双边经济与商业对话，外界预期中国恐反制。美国国务院亚太助理国务卿史达伟周三表示，美中三公报与台湾关系法都没有禁止美台经济文化交流，中方不该有所反击。此外，美国要求驻美资深中国外交官进入美国校园或与地方政府官员见面前须获得美方批准，法新社称，华盛顿再次收紧对中国外交官限制。

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《中央社》报道，美国国务院亚太助卿史达伟（David Stilwell）日前宣布，将创立美台双边经济与商业对话，对话预计将由国务院主管经济成长、能源和环境的次卿克拉奇（Keith Krach）主持。

史达伟周二出席国务院媒体简报会，被问及美方预期北京会如何回应时表示，中方会如何回应要看北京自身，但美国国务院的工作就是要预测可能回应有哪些。

史达伟指出，如果依据美中三公报与台湾关系法内文来看，国务院稍早针对双边经济对话的宣布、美台经济关系及文化交流等，都是完全被允许的，“没有任何（文字）禁止这些事，所以（北京）也不应该有所谓强烈反应”。

针对国务院是否支持美台洽签自由贸易协定（FTA），及对台湾近期松绑美猪美牛进口的态度为何，史达伟表示，目前相关事务仍处初期阶段，但美方非常欢迎台湾总统蔡英文移除双方所剩贸易障碍之一。 有消息指出，克拉奇可能率团来台，为美台双边经济对话揭开序幕，或最快本月透过视讯方式进行对话。不过，据了解，双方目前仍就对话日期及形式进行细部讨论，唯一原则是希望在年底前举行。

另外，美国国务卿蓬佩奥周二表示，为反制中方长年对驻北京美国外交人员设下重大障碍，美方决定要求驻美资深中国外交官，未来进入美国校园或与地方政府官员见面前，须获得美方许可。法新社称，华盛顿进一步收紧对中国外交官的限制。

蓬佩奥周二在媒体简报会中表示，中共长年对北京美国外交人员设下重大障碍，透过不透明审批制度，阻碍美国外交人员执行日常 业务、参与活动，或与中国人士安排会面与交流等。 为反制中方做法，蓬佩奥指出，未来驻美资深中国外交人员若要造访大学校园，或是与地方政府官员见面，皆须获得美方许可；由中国使馆或领事馆在使馆外举办的文化活动，如果超过50人参加，也须获得美方许可。

此外，蓬佩奥说，美方也将采取行动，确保中国所有使馆及领事馆的社群媒体帐号，将被适当标示成中国政府帐号。

蓬佩奥强调：“美方仅仅是要求互惠，美方驻中外交人员所享有的权限，应反映在中国驻美外交人员的权限上，今天的作法将会使美方往此方向大幅迈进。”

美国国务院去年10月曾下令，中国驻美外交人员须报备与美政府、学术或研究人员的会面，中国当时也予以反制做出相同要求。美国国务院新作法预期将会引发新一波美中外交战，让双边关系更加恶化。