中国纪念抗战75周年回避刺激日本

9月3日上午，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年向抗战烈士敬献花篮仪式在中国人民抗日战争纪念馆举行，而日本有媒体认为：抗战75周年是一个节点，而参加纪念仪式的国家主席习近平没有发表讲演，整个仪式约在10分钟内结束，可能是在中美对立加深的现实中，照顾到日中关系，回避刺激日本。

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习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山，同各界代表一起出席仪式。

习近平等在中国人民抗日战争纪念馆前的平台上肃立。10时整，向抗战烈士敬献花篮仪式开始。中国人民解放军军乐团奏响《义勇军进行曲》，全场齐唱中华人民共和国国歌。

日本NNN电视台3日指出：中国把1945年日本投降签字仪式的翌日9月3日作为“抗日战争纪念日”，在70周年的2015年曾举行大规模的阅兵式，抗战75周年是一个节点，而参加纪念仪式的中国国家主席习近平没有发表讲演，整个仪式在10分钟内结束，可能是在中美对立加深的现实中，照顾到日中关系，回避刺激日本。

时事通信社3日指出：和举行大规模阅兵的70周年纪念仪式相比大幅度简化，抑制了在美中对立激化中力图维持改善关系基调的日本的批判色彩。

习近平3日同俄罗斯总统普京互致贺电，庆祝世界反法西斯战争胜利75周年。习近平在贺电中指出，75年前的今天，中国人民抗日战争和苏联对日作战的胜利，宣告世界反法西斯战争取得最终胜利。在那场遍及亚洲、欧洲、非洲、大洋洲的战争中，各国军队和民众伤亡超过1亿人，付出人类历史上最惨痛的代价。