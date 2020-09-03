今年中国洪涝灾害致使7047逾万人次受灾 经济损失超2143亿元

自北京方面消息，中国应急管理部副部长兼水利部副部长周学文9月3日表示，今年中国洪涝灾害较为严重，共造成7047.1万人次受灾。

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据中新社报导，周学文在当天召开的国务院政策例行吹风会上就中国防汛救灾和灾后恢复重建工作情况进行了介绍。他说，“今年中国遭遇了1998年以来最严重的汛情，仅次于1998年，防汛救灾形势一度十分严峻。”他指出，今年中国雨情汛情多年罕见，进入主汛期以来，共有751条河流发生超警以上洪水，长江、黄河、淮河、珠江、太湖等大江大河大湖共发生18次编号洪水，长江、太湖发生流域性大洪水，其中长江上游发生特大洪水。

周学文续指，今年洪涝灾害较为严重，主要灾情指标总体呈现“三升、两降”的特点。它们包括：一是受灾人次上升。今年洪涝灾害范围广，全国28个省份遭受影响，共有7047.1万人次受灾，比近5年同期均值上升17%。二是直接经济损失上升。洪涝灾害持续时间长，一些地方灾害程度深，农田、养殖、城乡工商户、基础设施等受损严重，直接经济损失2143.1亿元人民币，较近5年同期均值上升27%。

三是转移民众数量上升。全国紧急转移安置469.5万人次，较近5年同期均值上升47.3%，为近年来最多。四是死亡失踪人数下降。坚持以保障民众生命安全为首要目标，及时转移受威胁民众，因灾死亡失踪人口271人，较近5年同期均值下降49.8%。五是倒塌房屋数量下降。洪涝灾害造成7万间房屋倒塌，较近5年同期均值下降57.5%。

周学文指出，目前中国仍处于主汛期，要继续抓好江河洪水、山洪地质灾害和台风的防御工作。同样在当天，中国应急管理部防汛抗旱司司长李坤刚还提出，今年秋季华西秋雨开始时间较常年偏早，雨量总体偏多，秋汛形势严峻，绝不可小视和丝毫懈怠。他提到，从历史规律看，进入秋季后，中国西南、西北等一些省份降雨连绵，往往导致嘉陵江、汉江、渭河等江河发生秋季洪水灾害。