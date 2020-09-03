内蒙古高官强调推进统编教材使用 通辽上百人被以“寻滋”悬赏追缉

据内蒙古教育厅微信公众号“内蒙古教育发布”９月２日消息，当地时间1日晚，内蒙古自治区政府召开电视电话会议，自治区党委副书记、自治区主席布小林出席会议并发表讲话。会议强调推进统编教材使用有利于筑牢中华民族共同体意识，各级干部以及教师要主动向学生、家长以及群众宣讲政策，保证学生正常上学。

广告 继续浏览后续

中国内蒙古自治区教育厅于8月26日发布新政策，要求当地以蒙古语授课的中小学自9月1日起改用教育部中小学统编《语文》教材，以及往后2年逐步开始在小学一年级的政治课、历史课改用统编教材以及普通话授课。该事件随后引发争议。据微信等社交媒体上传播的视频和消息显示，近日在内蒙古通辽扎鲁特旗，有学生家长为表达抗议，拒绝带子女到蒙语学校报到，有家长听说学校将用汉语教学的消息后想把孩子接回家，但学校却不放人。在呼和浩特的内蒙古师大附中，许多新生开学后都没有去报到。有家长在学校门口抗议，遭到警方粗暴干涉等。

据美国之音此前报导，内蒙古的小学过去从三年级开始学汉语，新规改为从一年级就开始学汉语课，而且除蒙语课以外全部用汉语讲课，家长们都表示不满。据悉，内蒙古地区是世界上唯一使用传统蒙古文的地区，因为邻近的蒙古采用了前苏联影响力下的西里尔字母。有对这一政策提出反对声明的学者称，其将削弱蒙语教育，违背宪法中有关少数民族语言文字平等的规定。消息显示，自民众抗议事件发生后，有当地地方党组织发表公开信，要求中共党员和公职人员不发表、不传播任何与国家通用语言文字教育政策相违背的言论，并称要严肃处理妄议中央、挑拨离间、煽风点火、蛊惑闹事的人。

另据“内蒙古教育发布”周三发表的声明显示，内蒙古自治区政府会议指，“中共十八大以来，以习近平为核心的党中央高度重视国家通用语言文字普及工作，推进统编教材使用是党和国家对民族地区的关怀，有利于促进民族团结和民族地区的发展进步，有利于筑牢中华民族共同体意识，是一项既利于当前、又利于长远的工作。内蒙古模范自治区，落实好这项政策是我们必须完成的一项重大政治任务，各级各部门一定要提高政治站位，旗帜鲜明、坚定坚决地落实好党中央决策部署，把推进国家统编教材使用工作做实做细做到位，确保群众认识到位、工作效果到位，以实际行动践行‘两个维护’。”

会议强调，“要落细落实各项措施，准确理解和把握国家政策，做好政策解读，切实做到‘5个讲清楚’，阐释明白‘5个不变’；各级各部门的领导干部，以及学校教师要主动学习国家相关政策，主动向学生、家长以及群众宣讲政策，打消他们的担心顾虑，保证学校正常开学，保证学生正常上学；各级教育部门要做好师资保障和培训工作。要压实各方责任，增强政治敏锐性和鉴别力，切实做到守土有责、守土尽责，全力维护好自治区民族团结和边疆稳定的大好局面。”

而在民众对这一政策的抗议发生后，拥有较多蒙古族居民的通辽市公安局微信公众号“平安通辽”2日连发7个协查通报，悬赏追缉8月30日至9月1日涉及被官方指“寻衅滋事”的“嫌犯”至少138人，同时公布部分人士的脸部照片以及身体特征描述。通报还要求民众如发现这些被追缉者，及时与公安机关取得联系，提供线索查证属实后奖励人民币1000元。同时敦促“嫌犯”投案自首。通报并扬言，凡是在公共场所聚集的，公安机关一律彻查。