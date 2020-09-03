因报道武汉疫情遭拘 公民记者张展据报健康极差

中国维权人士、公民记者张展今年5月在武汉报导新冠肺炎疫情时与外界失联。随后，她被指受上海市浦东新区警方以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。据悉，案件最近已送检察院审查起诉。根据接近张展的人士披露，她在看守所绝食抗议，目前身体衰弱，需要吊盐水。

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张展委托的辩护律师戴佩清9月2日在接受自由亚洲采访时介绍指，不知道张展是否绝食，但表示张展在吊盐水：“我现在见不到（张展），我问了看守所的（人），看守所说要听医生的。（记者问）干嘛要听医生的？医生说不吊盐水，我就可以去见。”报导指，据接近张家的人士说，张展在看守所绝食抗议，遭到强制灌食。目前张展的身体状况极差。张展自2020年2月1日左右去到武汉报导当地疫情，一直在微信、推特、YouTube 等社交媒体平台上直播武汉的现场情况。

报导称，张展母亲委托的律师任全牛表示，他本周日去上海张家，见到了张展的父母亲：“跟她爸爸妈妈见了面，签了委托书。第二天去办案单位，检察院说需要（张展）本人签字确认，不然不让阅卷。看守所方面，现在会见又难。先要网上预约，几天以后才能安排会见。本来戴律师预约的是昨天（9月1日）会见张展，看守所取消（会见）的理由是在吊水。我分析可能是因为身体很差，估计走路都困难。”

据悉，张展是继陈秋实、方斌和李泽华之后，外界已知第4位因在武汉报道新冠疫情而被抓的公民记者。她是居住在上海浦东新区的陕西籍网络异议人士。她在复旦大学硕士毕业后取得上海户籍，毕业后即在当地谋职工作，并担任过律师。

自2019年以来，张展因在微信等网络平台大量转发香港反修例运动的视频及文图资料，尤其是每天自己撰文发声，利用行为艺术等为声援香港举牌，随于9月9日被上海警方传唤，自此失联，后知其被以涉嫌“寻衅滋事罪”刑事拘留。其父因受警方威胁，故对外拒透其具体信息；2019年11月26日，终获释放。据了解，羁押期间，她曾被两次做强制性“精神病鉴定”。此前被羁押于上海市浦东新区看守所。