法国呼吁美国撤销对国际刑事法院高级官员制裁

美国宣布对国际刑事法院检察官本苏达及一名高级官员实施制裁后，法国周四表示，美国此举对国际刑事法院及相关国家“构成严重侵害”，法国呼吁美国撤销有关的制裁。联合国秘书长发言人表示，古特雷斯对美国所做的宣布“表示关切”。

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路透社报道，法国外长勒德里昂周四在一份公告中表示，法国重申对国际刑事法院及其官员的支持，并坚持司法独立的立场。勒德里昂并呼吁美国“撤销制裁措施”。

美国国务卿蓬佩奥周三宣布，美国对国际刑事法院检察官本苏达及一名高级官员实施制裁，因其决定对阿富汗冲突局势中出现的涉及美国的被指称实施的罪行进行调查。

对此，联合国秘书长发言人杜加里克周四在纽约举行的记者会上表示，古特雷斯对美国依据美国6月11日发布的有关冻结国际刑事法院相关人士财产的行政命令所做的宣布“表示关切”。

据称，美国宣布的这项制裁，针对国际刑事法院检察官本苏达以及检察官办公室管辖权、补充原则和合作司司长法基索·莫乔乔科（Phakiso Mochochoko），其在美国持有的或受美国法律约束的资产将遭到冻结。

联合国秘书长发言人杜加里克表示，联合国将持续密切关注事态发生，联合国和国际刑事法院之间的合作建立在联大2004年9月13日通过的《关系协定》（Relationship Agreement）的基础上。他说，“我们将分析这一事态发展对协定的实施可能造成的影响”。

国际刑事法院检察官于2017年11月请求对有关阿富汗冲突期间可能发生战争罪行和危害人类罪行的指称开启正式调查。可能的战争罪行指称涉及阿富汗冲突各方，其中也包括美方。 2019年3月，美国宣布，对那些要求国际刑事法院启动或扩大对美调查的相关人员实施“签证限制”，并取消了本苏达的赴美签证。

国际刑事法院上诉分庭今年3月5日一致决定授权检察官开始调查法院管辖下的阿富汗冲突局势中出现的涉及包括美国在内的所有方面的被指称实施的罪行。随后，美国政府宣布将对国际刑事法院采取经济和法律行动，6月11日，作为对上诉分庭裁决的回应，美国总统特朗普批准第13928号行政命令，将对参与调查美军在阿富汗战争中行为的国际刑事法院官员及其家属实施经济制裁和入境美国的限制。

该行政命令宣布，除了将吊销或拒绝向参与调查驻阿富汗或其他地方美军的国际刑事法院成员发放签证外，并将制裁“未经美国同意，直接参与国际刑事法院调查、逮捕、拘留或起诉任何美国人员”的人。

根据联合国1998年通过的《罗马规约》，国际刑事法院于2002年7月正式成立，负责就种族灭绝罪、危害人类罪和战争罪进行独立公正的初审、调查和起诉。

2000年12月31日，美国时任总统克林顿在离任前有保留地签署了《罗马规约》，但小布什政府执政后，宣布美国无意成为《罗马规约》缔约国，并正式通知联合国：美国针对规约的签字“失效”。