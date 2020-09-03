特朗普质疑邮寄投票 建议选民尝试两次投票

美国总统特朗普周四建议，为确保邮寄方式投票的安全性，北卡罗来纳州选民今年总统选举应该投两次票来测试，一次邮寄投票一次现场投票。但重复投票属违法行为，特朗普建议引起非议。

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路透社报导，特朗普在北卡罗来纳州的威明顿接受WECT电视台访问时，被问到邮寄投票的安全性时表示，“就让他们邮寄（选票），也让他们到场投票。如果系统真如他们所说的好，那么显然他们是无法（现场）投票。”

数月以来，特朗普一直对邮寄投票的方式提出质疑，特朗普指邮寄投票会导致大规模舞弊现象。

不过特朗普的提议招致许多非议。北卡罗来纳州选举办公室主任拜耳（Karen Brinson Bell）表示，选举时选民两次投票时违法的”。

北卡罗来纳州检察长斯坦（Josh Stein）随后在推特发文批评：“特朗普总统竟荒唐鼓励（北卡州民）犯法，好帮助他在我们的选举制造混乱”。

美国司法部长巴尔则告诉美国有线电视新闻网（CNN）说，，特朗普总统是要“尝试强调这套（投票）系统的监督能力不佳”。当被告知重复投票会触犯法律，他则表示：“我不知道个别州的法律怎么规定”。 巴尔并呼应特朗普说法，称11月3日的总统大选如果采纳邮寄投票，可能出现舞弊。

针对特朗普表示，邮寄投票可能造成大规模舞弊的说法，有专家说，美国选举几乎未曾出现任何形式的选民舞弊。