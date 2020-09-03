绝不答应把中共和中国人民切割 习近平怕什么

中共总书记习近平9月3日在“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年”大会上，说了五个绝不答应，其中一个就是“任何人任何势力企图把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，中国人民都绝不答应！”人民也这么想吗？

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官媒央视网报道：“习近平的这五句话，全场响起五次热烈掌声”。五个绝不答应，个个针对美国而去，最关键的就是不答应要把中共和中国人民区别开来。微博上的反应，“不答应，就是不答应”，千篇一律，“像韭菜一样整齐”：“绝不答应!”“霸气!”“中国人民绝不答应!”“铿锵有力!”“绝不绝不绝不会答应! ! !”

微博上的“中国人民”，像机器弹射一般，连多一个字都懒得说。有人说，本来就是按照编好的程式排发，不停地发。

即便如此筛选，也有心不甘情不愿的“漏网之鱼”比较曲折的表达：

直上九云天 ：作为一个普通的中国人，被美国人霸凌的机会少，被城管霸凌的机会多。

我是Rock啊 ：中国人民答应房价起飞了？

令狐不快 ：我们不答应的东西多了，问题是有用吗？自己人坑自己人的事情都不少，我是没力气对外巴拉巴拉。

愛的太累69923 ：把墙推了，让中国网民冲出去，维护中国形象。

小小路人在风中MT ：这些事情问过人民么？

卡洛卡洛卡 ：先把那些冤假错案平反，和他们的制造者处理掉，再把那些动辄十几亿的大贪污处理掉，再喊口号，这样才容易被人信服。

俊哥97488 ：别人答不答应又能怎样？说一万次，还不如扎扎实实干它一次，嘴炮没用。

首席大明白 ：终于用到我了！

摇滚的石头rock ：能不能先把中印边境的事情解决一下？

自从美国有意把中国和中共，把中共和中国人民区分的时候，北京似乎意识到了危险，从官媒到中国外交部不厌其烦地辩解中共和中国人民的关系是“鱼水关系”。中国外长王毅7月28日干脆警告美国不要挑拨“执政党与中国人民的血肉关系”。

中国“央广网”8月27日一段帖文显示，中国外交部发言人赵立坚称：“中国共产党与中国人民鱼水情深，血肉相连，中国人民就是中国共产党的‘铜墙铁壁’，谁都别想打破。”

如此一厢情愿地代表人民，遭到网民讥讽，“你为刀俎我为鱼肉，情深意切”，“什么意思？要我们做肉盾？”“党不应该是人民的铜墙铁壁吗？”

作为中共最高领导人的习近平出面代表“中国人民绝不答应”，这可能是第一次，也凸显中共与中国人民的关系这个问题相当严重。习近平专门选在一个“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年”的场合说出一连串“中国人民绝不答应”，他是在担心美国的“离间计”可能会成功吧？7月时出刊的一期『求是』曾引用习近平一句话，共产党领导一切像“众星捧月”。“月”就是中共，说那句话时似乎比较得意，但刚刚喊出的这五个“绝不答应”，像声嘶力竭的口号，像拼命要抓住什么的感觉。

习近平以决绝的方式表达，五句话的结尾都是“中国人民都绝不答应”，在本台9月3日一条相关报道下面，网民的回答直截了当：“我答应!”“我也答应!”“别代表我，我答应!”“答应，答应，我全家都答应!”“大洪水时，躲去哪了？”

“奴隶主怕奴隶被解放”。“独裁者总是把人民当奴隶，当炮灰!”“中国人民没说呀。”“谎言治国的最大特征，拿人民说事。”“他是否知道把中共与中国人民隔离的是谁？世界第一笨蛋!”

中共怎么能代表中国人民呢？有网民说，“看中共对中国人自由声音的封锁程度，就知道这不是真的，很多中国人是发不出声的，一不小心就是寻衅滋事罪。”

“中国人民不答应你要让全世界人民看到中国人民通过什么方式表达了不答应，这样才能让全世界人民心服口服，别总当全世界人民是傻的。”

“大凡是个人都应该会有正确的认知，动辄绑架14亿国民，作为邪恶集权政党苟延残喘的挡箭牌，实在是卑鄙无耻到极点！你若有如此之自信，请打开国门，看百姓的流向；还民众言论自由，看赞美从何而来？打破网络防火墙，让百姓自由聆听世界的声音，你会听不到底层的呐喊？颤抖吧！独裁者们！”