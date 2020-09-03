美军报告：中国武警疑「反送中」期间秘密来港

去年的反对修订逃犯条例运动期间，有数条网民录得片段显示，在场警务人员有操普通话口音者，但港府否认有解放军或中国内地执法人员混入警队执法；不过，美国国防部报告指出，解放军驻港部队去年8月轮换时，可能同时有武警部队由深圳来港，但未见有部队从香港撤走。

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然而，报告未有提及武警有否在港执法。根据《基本法》，香港治安由警队负责，包括公安武警在内的内地部门人员不能在港执法，即使驻港解放军，亦只能在港府向北京的中央人民政府提出要求或人大常委会宣布香港进入战争或紧急状态下才能出动，否则便是违反《基本法》。

美国国防部周一发表的《2020年中国军力和安全发展》报告指出，驻港部队去年8月轮换时，可能同时有武警部队在晚上经海陆空由深圳来港，但未见有部队从香港撤走；其后，当局公布轮换的公告亦没有提及部队轮换后，驻军员额和装备数量与轮换前一致。

报告更指出，在连续多个月的示威当中，中国媒体曾报道解放军及武警展示防暴、反恐及防灾训练情况。报告未有指出的是，《人民日报》曾于8月29日晚上在微博播出一段武警、公安在深圳举行防暴联合练兵片段，期间武警举起「停止冲击，否则使用武力」的红旗，更以广东话大喊「撤退」，而不是内地常用的普通话，一般评论认为，这似是在警告香港示威者。

另外，报告又指出，中国当局利用俗称「五毛」的网军，透过社交媒体散播支持北京的论点，试图影响舆论，而脸书和推特去年均曾删除部分与中国有关的账户，声称该等账户涉嫌发放香港示威的假消息。

在去年的反修例运动中，最先爆出可能有中国内地执法人员在港执法的，是8月5日有关防暴警察在大埔驱散示威者的片段中，一名疑似队长的人指挥说：「来，同志们，嗰边。」当中，前四个字以普通话叫出来，最后二字则是广东话，意思是那边。其后陆续有片段显示有疑似内地人员在港执法，包括有前线警务人员似乎听不明白上司用广东话发出的指示而显得茫然；而熟悉保安事务的立法会议员涂谨申亦于今年3月向路透社表示，相信香港警队有把武警带往示威现场，明显是在观察示威者的策略，从而加深对香港情况的了解。不过，港府和警方均否认解放军和内地执法部门有混入警队中。