美国制裁多家违反伊朗禁令的中港公司及个人

美国周四宣布，针对11家被指控帮助伊朗绕开美国石油禁运的伊朗，中国和阿联公司实施新制裁。美国指责这些公司允许运输和销售伊朗石化产品。

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法新社报道，美国国务卿蓬佩奥周四在推文中警告称，“伊朗必须停止使用自然资源为整个地区的恐怖主义和破坏活动提供资金。”

消息称，此次受到美国制裁的公司除了总部位于伊朗的阿巴丹炼油公司外，三家中国公司包括上海智航船舶管理有限公司，香港新达国际物流有限公司和中能航运香港有限公司，以及另一家位于阿联酋的Chemtrans石化贸易有限公司。总部位于香港的经纪公司Triliance，在1月份因被指控向伊朗国营石油，转帐付款约数百万美元的伊朗石油及石化产品，而遭受制裁。

另外，阿巴丹公司及新远和信和能源的三名高管也列为制裁对象。据称，遭到制裁的两名中国人分别是林作友（LIN Zuoyou）和石敏（SHI, Min）。林作友是浙江人，石敏是上海人。

而美国财政部已将这三个国家的六个实体也加入了黑名单。包括伊朗Zagros石化公司，位于阿联酋的两家石油能源公司（Petrotech FZE和Trio Energy DMCC），以及位于香港的中国晶浩科技有限公司（Jingho Technology）。

美国总统特朗普2018年宣布退出与伊朗签署的三项国际协议。之后，美国加强对伊朗的全面制裁，以防止其获得核武器。美国并对任何不遵守其制裁措施的国家或外国公司进行制裁。

美国财政部长姆钦表示：“伊朗政权利用石化产品销售收入继续为恐怖主义提供资助。”姆钦说，那些在世界范围内非法销售伊朗石油产品，企图逃避美国制裁的人，仍是特朗普政府针对的目标。

而美国国务院新闻稿称，伊朗的石油工业是伊朗政权主要收入来源，并为整个中东恶性活动提供资金。此一制裁行动“兑现美国阻断伊朗政权所需财政资源、避免助长恐怖主义和其它破坏稳定活动的承诺”。