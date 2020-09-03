要求对等 华盛顿对中驻美外交官设限 中方要美撤销

美国国务院周三（9月2日）再对中国外交官祭出限制，基于其所称“对等原则“，要求资深外交官未来进入美国校园和与地方官员见面前，须先获美国许可等措施。中国驻美国大使馆今天对此表示坚决反对，批评美方此举是再次“无端设限”，要求其撤销。

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美国国务卿蓬佩奥周三还在一份声明中表示，中国驻美的高级外交官在使馆外举办50人以上的文化活动之前，也必须获得美国国务院的批准。声明还说，将采取行动确保所有中国大使馆和领事馆的社交媒体账号被“正确识别”。

华盛顿方面指出，这些新的举措是对其所称的北京给美国驻华使馆外交官设限的回应，也是特朗普政府打击其所称的中国影响行动和间谍活动的一部分。国务卿蓬佩奥在新闻简报上解释说，美方只是要求对等，他说，中共长年对北京的美国外交人员设下障碍，阻碍他们执行日常业务、参与活动，或和中国人士会面交流。而美方在中国的外交人员的权限应该反映出中国在美国的外交人员的权限，而美国公布的举措是在很大程度上超这个方向迈进。他还表示，国务次卿克拉齐最近还致信美国大学的董事会，提醒他们警惕中国共产党构成的威胁。而这些威胁可能以非法资助研究、窃取知识产权、恐吓外国学生和不透明的人才招聘等形式出现。

路透社评论认为，这是美国在11月总统大选前限制中国在美国活动的最新举措，而在此次美国大选中，特朗普政府将对中国采取强硬态度作为一个重要的外交政策平台。

中国驻美使馆3日透过官网刊登发言人谈话，指美国以所谓对等为由，再次对中国驻美外交领事人员“无端设限、人为制造障碍”，是对 « 维也纳外交关系公约 »和 « 维也纳领事关系公约 »的粗暴践踏，中方对此坚决反对。

发言人称，此举和美国自我标榜的开放自由理念背道而驰。他说中国 “一贯支持包括美国在内的各国驻华外交领事人员依法在华开展公务活动，并提供必要协助”。发言人表示，敦促美国纠正错误、撤销有关决定，为中国驻美外交领事人员开展相关活动提供支持和便利。