专打劫巴黎华人 六名小青年获刑2-6年

巴黎一家法院星期五以“针对特定族裔实施暴力”判处六名小青年2-6年徒刑，这些人全都生活在巴黎大区，专事抢劫巴黎以及巴黎北郊圣德尼省的华裔。详情请听安德烈介绍：

广告 继续浏览后续

法庭判处的六人作案时年龄分别在18-21岁之间。2018年8月至10月，六人先后在巴黎市，以及巴黎北郊华人较多的城市La Courneuve， Pantin以及 Aubervilliers等多地犯下十几起抢劫案，受害华人多达二十余人。

巴黎北郊的Aubervilliers，属于圣德尼省，那里有一个欧洲最大的纺织品进出口平台，大约有一万多华人在工作。

巴黎检察官指做案者有一套特定“行动方式”，瞄准的对象无一例外全是华人。作案手段“相当专业”，他们一般都在华人或亚裔出没的餐馆附近伺机下手，首先筛选目标，然后跟踪，一直跟踪到受害者家中，暴力殴，胁迫受害人交出钱物。

巴黎检察官表示，作案人从盯梢到跟踪，事先有分工，“做案动作快且凶猛”，作案时，“其中一人在车中等候，另外四人走出车外，其中一人专门监视大门及周围动静，另外三人暴力打劫”，六人共“行凶做案”15起。

公诉人控告这一团伙犯罪“专门针对特定族裔”，因此具有种族主义特征，构成加重判刑条件。不过，周四法庭审判时，没有一位华人受害者出席。而被告则辩称并未专门瞄准华人，“完全是巧遇”，他们找的目标不过是“开豪车的”。

公诉人还表示，在巴黎北郊圣德尼省，平均每天发生针对亚裔两到三起偷窃，“今天，华人社团害怕出头，因为他们成了作案人系统瞄准的对象。”

2016年，49岁的中国人张朝林，就在Aubervilliers遭扒手行凶致死，数千人涌上巴黎街头，抗议这一“针对亚裔的种族主义”的暴行。