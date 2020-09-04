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联合国/世卫/新冠病毒疫苗

世卫：新冠病毒疫苗普遍接种 至少等到2021年中期

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Results of two early-stage trials of coronavirus candidate vaccines published in medical journal The Lancet on Monday showed signs of training the immune system to recognise and fight the virus without serious side effects.
Results of two early-stage trials of coronavirus candidate vaccines published in medical journal The Lancet on Monday showed signs of training the immune system to recognise and fight the virus without serious side effects. REUTERS - Dado Ruvic
作者： 法广
8 分钟

世界卫生组织发言人哈里斯周五表示，世卫预期，新冠病毒疫苗接种至少要到明年中才会普及，她并强调严格审查疫苗效力和安全的重要性。另外，联合国儿会表示，正牵头运作一项可能是世界上规模最大、速度最快的新冠病毒病疫苗采购和供应活动。

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法新社消息，哈里斯在日内瓦召开的联合国简报会上说，目前所有已进入进阶临床试验阶段的新冠病毒候选疫苗，没有一支出现已达世卫要求效力的“明确讯号”，也就是至少达到50%。

俄罗斯政府8月核准一支新冠病毒疫苗，但这支疫苗的人体实验时期还不到2个月，引发一些西方专家质疑它的安全性和效力。

美国公共卫生官员和美国药厂辉瑞（Pfizer）周四表示，有一支疫苗可能最快10月底就能开始发放接种。时机点正好赶上11月美国总统大选前，而疫情发展很可能是现任总统特朗普能否连任的重要因素。 哈里斯表示：“我们真的不预期会在明年中之前看到疫苗普遍接种。”她还说：“第3阶段（试验）务必要花更长时间，因为我们有必要了解疫苗的保护力和安全性有多高。” 第3阶段指的是疫苗研发过程中大规模人体试验阶段。哈里斯并未指明任何特定候选疫苗。

另据报道，联合国儿童基金会周五表示，该机构正在牵头运作一项可能是世界上规模最大、速度最快的新冠病毒病疫苗采购和供应活动。这是由全球免疫联盟(Gavi)领导的全球新冠疫苗计划(COVAX)的一部分。

随着几种候选疫苗的研发呈现出希望，儿基会将与泛美卫生组织循环基金（PAHO Revolving Fund）合作，牵头全球新冠疫苗计划，为92个中低收入国家采购和供应新冠疫苗，而疫苗购买费用将得到全球疫苗计划“预先市场采购承诺”机制的支持，并为人道主义紧急情况建立缓冲储备。

此外，儿基会还将担任采购协调员，支持80个高收入经济体的采购，这些经济体已表示有意参加全球疫苗计划的融资机制，并将从自己的公共财政预算中抽调资金资助疫苗。

儿童基金会将与世卫组织、全球免疫联盟、防疫创新联盟（CEPI）、泛美卫生组织、世界银行、比尔和梅林达·盖茨基金会以及其他合作伙伴密切合作，开展这一工作。全球疫苗计划面向所有国家开放，以确保任何国家都能获得新冠疫苗。

儿基会执行主任福尔表示，这是各国政府、制造商和多边合作伙伴之间的全力以赴的伙伴关系，以继续与新冠疫情大流行进行生命攸关的斗争。她指出，儿基会正在利用其在疫苗供应方面的独特优势，确保所有国家在可以获得初始疫苗时都能安全、快速和平等地获得这些疫苗。

儿基会是世界上最大的单一疫苗买家，代表近100个国家每年采购20多亿剂疫苗，用于常规免疫和疫情应对。它是全球免疫联盟的主要采购合作伙伴，在过去的20年里，该联盟已经为7.6亿多名儿童提供了拯救生命的疫苗，使1300多万人免于死亡。

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