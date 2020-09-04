世卫：新冠病毒疫苗普遍接种 至少等到2021年中期

世界卫生组织发言人哈里斯周五表示，世卫预期，新冠病毒疫苗接种至少要到明年中才会普及，她并强调严格审查疫苗效力和安全的重要性。另外，联合国儿会表示，正牵头运作一项可能是世界上规模最大、速度最快的新冠病毒病疫苗采购和供应活动。

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法新社消息，哈里斯在日内瓦召开的联合国简报会上说，目前所有已进入进阶临床试验阶段的新冠病毒候选疫苗，没有一支出现已达世卫要求效力的“明确讯号”，也就是至少达到50%。

俄罗斯政府8月核准一支新冠病毒疫苗，但这支疫苗的人体实验时期还不到2个月，引发一些西方专家质疑它的安全性和效力。

美国公共卫生官员和美国药厂辉瑞（Pfizer）周四表示，有一支疫苗可能最快10月底就能开始发放接种。时机点正好赶上11月美国总统大选前，而疫情发展很可能是现任总统特朗普能否连任的重要因素。 哈里斯表示：“我们真的不预期会在明年中之前看到疫苗普遍接种。”她还说：“第3阶段（试验）务必要花更长时间，因为我们有必要了解疫苗的保护力和安全性有多高。” 第3阶段指的是疫苗研发过程中大规模人体试验阶段。哈里斯并未指明任何特定候选疫苗。

另据报道，联合国儿童基金会周五表示，该机构正在牵头运作一项可能是世界上规模最大、速度最快的新冠病毒病疫苗采购和供应活动。这是由全球免疫联盟(Gavi)领导的全球新冠疫苗计划(COVAX)的一部分。

随着几种候选疫苗的研发呈现出希望，儿基会将与泛美卫生组织循环基金（PAHO Revolving Fund）合作，牵头全球新冠疫苗计划，为92个中低收入国家采购和供应新冠疫苗，而疫苗购买费用将得到全球疫苗计划“预先市场采购承诺”机制的支持，并为人道主义紧急情况建立缓冲储备。

此外，儿基会还将担任采购协调员，支持80个高收入经济体的采购，这些经济体已表示有意参加全球疫苗计划的融资机制，并将从自己的公共财政预算中抽调资金资助疫苗。

儿童基金会将与世卫组织、全球免疫联盟、防疫创新联盟（CEPI）、泛美卫生组织、世界银行、比尔和梅林达·盖茨基金会以及其他合作伙伴密切合作，开展这一工作。全球疫苗计划面向所有国家开放，以确保任何国家都能获得新冠疫苗。

儿基会执行主任福尔表示，这是各国政府、制造商和多边合作伙伴之间的全力以赴的伙伴关系，以继续与新冠疫情大流行进行生命攸关的斗争。她指出，儿基会正在利用其在疫苗供应方面的独特优势，确保所有国家在可以获得初始疫苗时都能安全、快速和平等地获得这些疫苗。

儿基会是世界上最大的单一疫苗买家，代表近100个国家每年采购20多亿剂疫苗，用于常规免疫和疫情应对。它是全球免疫联盟的主要采购合作伙伴，在过去的20年里，该联盟已经为7.6亿多名儿童提供了拯救生命的疫苗，使1300多万人免于死亡。