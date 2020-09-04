世界重心会向一个中国主宰的亚洲倾斜吗？

二十一世纪是亚洲世纪，甚至是中国世纪的说法曾经何其盛行，世界重心注定会向一个中国主宰的亚洲倾斜……但是，一些西方学者认为，新冠疫情的发生改变了这一切。

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美国传统基金会亚洲研究中心主任沃尔特.罗曼与法国战略研究基金会亚洲部负责人瓦莱丽.尼凯在法国『世界报』发表文章指出，关于全球前途的辩论中，西方的终结以及西方自由主义模式的终结似乎再明显不过；尽管减速，中国经济增长仍然很强势，由此掩盖了这个政体在中共官员与普通人之间存在巨大不平等的缺陷。中国模式以及它的表面上看来源源不断的无限投资支撑的“一带一路”似乎不可避免地将要强加于世。

但是，新冠危机推翻了这一分析。全球将向亚洲倾斜，而中国位于亚洲中心的设想将不会实现。这一出现在中国与其体制的性质有相当关联的疫情暴露了中共政权内部的局限，与其全球第二大强权的身份完全不兼容。贪腐，严重不透明，法治缺失更使得在全球贸易占据主宰地位的中国形象败坏。

作者认为，新冠疫情同时也向世界暴露了这一完全不顾一切手段把权掌握在党的手中的政体的外部的虚弱。疫情肆虐，人们看到的却是北京政权投入到一场效果适得其反的冒险行动，从中印边界到南海，从香港到新疆，被称之为“战狼”的中国外交官不断地发出挑衅性的声明，甚至在其最忠诚的盟友面前也毁坏了被视为正面的形象。即使传统上谨慎的欧洲联盟，也不断地针对这一行为举止难以理解的政体发出警告。

作者认为，在这一背景下，中国有关“多边主义”的话语很大程度上丧失了可信性，仅仅靠承诺环保进步已远远难以满足巴黎。尽力表现 出良好愿望的日本，也在其海域不断地遭遇中国船舰越来越长时间的挑衅。即使在非洲，第一次敦促中国当局善待他们的侨民。

在作者看来，中国今天尤其是面临经济与社会危机的严重挑战，中国唯一的“软实力”泉源—国际金融行动也比任何时候都受到限制。在另外一个层面，人们发现这个所谓的“技术革新超级强权”，尽管投入巨大，完全还得依赖西方，在美国对中国最优秀的高科技精英集团制裁后，技术资源正在枯竭。

作者认为，不管特朗普及其顾问有多大的缺点，他们明白，列宁主义式的北京政体崇尚的完全是力量对比。现在在亚洲，西方模式，以及遭北京系统性抨击的普世价值包括民主价值，从理念上取得了胜利，且一直延伸到中国人世界，香港和台湾就是最好的见证。

作者的结论是，新冠疫情留下的印痕到处都是，但它暴露出来的，却是全球重心向一个被中国主宰的亚洲倾斜绝非命中注定，更非是一个令人希望的选项。如果在全球应对疫情的斗争中应该有一个赢家，也许可能将会是欧盟，欧盟善于应用新战略应对危机，以及其人道价值观，最终会胜出。