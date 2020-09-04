内蒙古巴彦淖尔：将严打非法游行、鼓动罢课等行为

中国内蒙古自治区教育厅于8月26日发布新政策，要求当地以蒙古语授课的中小学自9月1日起改用教育部中小学统编《语文》教材，以及往后2年逐步开始在小学一年级的政治课、历史课改用统编教材和普通话授课。该事件随后引发当地蒙古族民众上街抗议。据悉，位于内蒙古西北部的巴彦淖尔市公安局9月3日发布了《关于依法严厉打击涉国家统编教材使用违法犯罪行为的通告》（以下简称《通告》）。《通告》称，有“别有用心”人士歪曲国家政策，造谣传谣，煽动、挑唆民众非法集会、游行，公安局将依法严厉打击。

广告 继续浏览后续

《通告》称，“教育是民族振兴、社会进步的重要基石，推行国家统编教材使用是党中央重大决策部署，有利于促进民族团结和民族地区进步，有利于构筑中华民族共同体意识，有重大战略意义和深远历史意义。”《通告》指，近期部分民众受到“别有用心”人士煽动、挑唆，在网上发布、转发有关国家统编教材使用的“不实、有害信息”，甚至“制造传播谣言”，造成不良社会影响。巴彦淖尔市公安局表示，将依照《刑法》、《治安管理处罚法》、《集会游行示威法》严厉打击相关犯罪。

据香港01报导，当地公安局还列出了具体犯罪行为，包括：故意歪曲政策，煽动民众聚众扰乱社会秩序、冲击国家机关、扰乱公共场所秩序、扰乱交通秩序；非法集会、游行、示威以及煽动、策划非法集会、游行示威；利用互联网等散布谣言；故意伤害他人身体、非法限制他人人身自由、故意毁坏公私财物、寻衅滋事，包括阻挠学生上课、鼓动罢课；妨害公务，危害国家安全、公共安全、社会秩序的其他违法犯罪行为。

公安局称，凡有实施上述违法犯罪行为者，应立即停止违法犯罪并投案自首。对窝藏、包庇犯罪人员或帮助其毁灭、伪造证据，公安局将追究法律责任。警方亦指，欢迎群众检举揭发违法犯罪，对所提供线索一经查实，将给予奖励，并保护举报人个人信息及安全。位于内蒙古自治区东部的通辽市公安局曾通过微信公众号于2日连发7个协查《通报》，悬赏追缉8月30日至9月1日涉及被官方指“寻衅滋事”的“嫌犯”至少138人，同时公布部分人士的脸部照片以及身体特征描述。

该《通报》还要求民众如发现这些被追缉者，及时与公安机关取得联系，提供线索查证属实后奖励人民币1000元。同时敦促“嫌犯”投案自首。通报并扬言，凡是在公共场所聚集的，公安机关一律彻查。另据了解，位于自治区东南部的巴林左旗公安局4日发布通报称，“该局依法打击处理了一名扰乱教学秩序人员，对其处以行政拘留5日的处罚。”通报指出，近日巴林左旗公安局接到群众举报线索，“一名男子多次到林东蒙古族中学附近滋事”。

此外，警方提醒，公安机关将对组织串联煽动滋事、编造传播网络谣言等破坏校园安全环境和教学秩序的违法行为一律严查严处，全面强化学校周边秩序管控。早前，9月1日晚，内蒙古自治区政府据报召开电视电话会议，会议强调“推进统编教材使用有利于筑牢中华民族共同体意识，落实好教材使用是内蒙古必须完成的一项重大政治任务，各级各部门一定要提高政治站位，旗帜鲜明、坚定坚决地落实好党中央决策部署。”