华府疫情减缓 第一夫人梅拉尼娅宣布白宫将于12日重新开放供民众参观

华府新冠疫情减缓，白宫因疫情暂停开放近半年后，第一夫人梅拉尼娅·特朗普(Melania Trump)办公室宣布：将于12日重新开放白宫供民众参观。

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白宫表示：为确保所有访客的安全和健康，白宫已实施与联邦政府、州府和地方政府一致的防疫规定：两岁以上的所有访客都要遮住面部，保持社交距离；白宫也会在出入口及参观路线的地上贴标示，提醒民众遵守规定，此外也会提供手部消毒液。

白宫表示：国家公园管理局(National Park Service)、美国特勤局(U.S. Secret Service)及白宫官员也会在导游过程中戴面罩、手套，并与访客在安全距离下互动。

与以往一样，计划参观白宫的美国公民需提前至少21天向所在州的国会议员申请，外国公民需向所在国的美国大使馆申请。美国公民需携带有效的护照、驾照或军人证件，非美国公民需携带有效护照等。

白宫指出，目前允许参观的时间为每周五和周六的上午8时至11时，且访客人数限制在原来的18%。

拥有白宫、国会大厦和众多历史建筑与博物馆的美国首都华盛顿历来是热门旅游城市。华府旅游局(Destination DC)2日公布最新预测指出，受新冠疫情影响，华府旅游业十年来首次游客访问量锐减，今年预计有1100万国内游客来华府旅游，比去年少了一半。但华府旅游局长弗格森(Elliott Ferguson)表示，他仍然相信华府是一座有吸引力的城市，因为当地严格遵守公共卫生防疫规定，也因此比其他目的地更安全。他以今年在白宫附近新增的“黑人的命也是命广场”(Black Lives Matter Plaza)举例，指华府新增的旅游景点也有机会吸引更多游客。