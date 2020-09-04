巨细无遗 白宫要求政府机构详列所有与中国有关经费资料

在美中紧张情势加剧背景下，白宫已要求美国政府机构，详列所有与中国有关的经费，包括旨在对抗中国全球影响力和商业作法的经费以及资助北京的经费等。

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据路透社独家报道，在白宫管理及预算局（OMB）标注日期为8月27日，标题为 « 与中国的战略竞争综览»的文件中，白宫指示美国政府机构提交联邦经费详细数据，包括用于帮助或支持中国的经费，以及用于直接或间接对抗中国不公平竞争、全球恶意活动和影响力的经费。这份白宫管理及预算局要求的全面预算资料，将用于协助决策者，这份备忘录也包含了如何提交机密和非机密美国支出的指示，并且必须沥青所有直接用于中国境内的美国政府资金，无论数目大小。并且指明在应对中国时，所有支出都应“反映战略优先顺序”。

白宫的这份文件要求说明所有涉及用在“对抗恶意的中国影响或者不符合美国人利益的行为”的美国政府资金数据。比如，“对抗一带一路倡议计划的资金；为军方、设备和基础项目提供融资，旨在遏制咄咄逼人的中国行为的资金。”等

同时也要求就美国针对中国的“次要“行动详细说明资金用途，比如”在关键国际组织中，为了保持美国的表决权胜过中国而做出必要的小额捐“，以及为其他美国行动提供的资助。

文件还寻求有关美国政府资助项目的数据：这些项目包括为对抗中国而在5G和无线通信、半导体、人工智能、量子计算、网络和系统安全、自动驾驶、生物技术、先进能源、太空技术等等关键领域的投资。

这份文件并未说明将如何使用这些资料，只表示将使“决策者”知道美国政府涉及中国的各种支出状况。部分接受审查的美国项目及支出的日期可上溯十年前或更久，而且联邦机构必须在9月21号前回复。

OMB发言人证实确有此举，并且告诉路透社，OMB已要求联邦机构，报告所有旨在对抗或可能帮助中国的经费，以确保美国对抗中国等敌国时，保持强大及处于优势地位。。

路透社指出，中国一直否认从事不公平的竞争行为。而本次预算审查是美中关系紧张背景下美国方面的最新动作，后续可能会有更多针对中国的行动。