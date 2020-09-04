王毅访欧引发反面效应

中国外长王毅这次欧洲之行，不知回国后他是如何向习近平汇报成果的，在欧洲这边看来，至少效果不彰，甚至效果相反。王毅本来是想在中美大对抗无法挽回的格局下，尽力拉近中欧关系，然而终未能奏效，且因战狼风格难以掩饰，粗话威胁访台捷克议长，惹恼德法诸国。

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王毅此行应该说是硬着头皮访问，他应该知道很不容易说服欧洲与中国站在一边。中国领导人习近平已放弃了北京的承诺，香港一国两制五十年不变成为空话，港版国安法强行通过，当局已对香港参与反送中的有影响的人物，包括很年轻的学生下手；新疆维吾尔人遭集中关押的问题，台湾问题，再不要说肆虐大半年的新冠疫情与北京的责任问题，这一切已使得北京与华盛顿的关系败坏到危险的地步，北京在这个时候派出王毅拉拢虽与美国存在分歧但价值观一致的欧洲，实在是勉为其难。

王毅不会不清楚这些，他在替习近平执行任务，面子上过得去，就算“圆满完成欧洲之行”。实质问题不管，重在公关。刚开始还算可以，比如到法国访问，还见到法国总统马克龙，而且行了胳膊肘对撞之礼。这次他们谈了什么，法国方面没有公布具体内容。法国总统马克龙对北京的态度一向很清楚，早就表明北京试图通过一带一路推行霸权。在新冠疫情泛滥，中国开始向世界甩锅之时，马克龙清楚地表明，中国当局做了一些“不为人知”的事情。法国外长勒德里昂无论在香港问题，新疆问题等一系列问题上，明确地表明法国的反对态度。但是那张马克龙微笑着与王毅对撞的照片还是在法国引起了批评，有人评论，王毅访法实质上可能毫无所得，但是凭这张照片，至少或可以对外显示他公关成功。

法国政治学者 Antoine Bondaz批评说，这张法国总统与一个蔑视国际承诺、在新疆疯狂镇压，口头威胁欧盟的国家的代表微笑的合照令人吃惊。作者认为，有一天对中国的幼稚终结的时候，法国的政治家们才会有尊严地行动。

王毅访欧，香港问题，台湾问题如影随形，王毅访欧后期，正是捷克参议院议长维斯特齐尔访问台湾的时候。这位议长的前任本来就有今年访台的计划，但遭到中方威胁，今年一月不幸猝逝。他死后，生前遭中方威胁的事情披露了出来，引发捷克人民的反感。这位新议长这次对台湾的访问颇有点“前仆后继”。他访台前公开表示，此行就是要彰显捷克是一个自由独立的民主国家。王毅发出威胁后有人评论，“捷克国小骨头硬，出过哈维尔总统，知道不？”

王毅就这样又要拉拢欧盟，又要张牙舞爪，本来勉强过得去，结果在最后一站德国翻船了。8月31日和9月1日，王毅在德国不同场合威胁捷克议长，中国政府“不会听之任之、坐视不管，一定要让其为自己的短视行为和政治投机付出沉重代价”。王毅还称：“中方必须要告诉捷克参议长，你过线了!” 王毅还指责这位议长“公然为台独势力张目”，这是反华势力的公开的挑衅!

在一个欧盟成员国，骂另外一个欧盟成员国，王毅凸显了战狼风格，忘记了起码的礼仪，挑动了欧盟成员国的神经。德国外长马斯当面反击，警告王毅“威胁和恐吓在欧洲没有容身之处”，马斯公开表达了德国政府在香港、维吾尔以及台湾议题上的立场。马斯重申欧盟立场，还希望中方撤销港版安全法。就新疆问题，他建议联合国组织独立调查团实地调查。

马斯力挺捷克受到德国舆论激赏。德国『每日镜报』以“马斯对中国亮出休止符，让人怀抱巨大的期望”标题，赞扬他在对华议题上明确表态。马斯驳斥王毅威胁捷克议长访台，媒体认为这是在告诉中国外长，“欧盟的对华政策不容挑拨离间”。正好德国现在是欧盟轮值主席国，马斯也是以欧盟轮值外长的身份说话，他表示欧盟在边界以外也要捍卫欧洲的价值，成员国在外交政策肩并肩，用互相尊重的态度对待国际上的伙伴，反之也如此，“不能用威胁”。

设想一下，王毅要不是在东道国这么无礼，马斯会把话说得这么透彻吗？况且德国一向在中国与台湾问题上轻易不太表态。中国扬言报复捷克，欧盟委员会发言人Peter Stano也于九月一日明确表态，不乐见此种外交语言。

斯洛伐克总统查普托娃知悉王毅威胁捷克后，9月1日发推批评中国威胁，明确指出“斯洛伐克支持捷克，欧盟与中国关系是以对话和相互尊重为基础，针对欧盟成员国及其代表的威胁与彼此间的伙伴关系有所冲突，因此不能接受”。捷克则认为王毅说话“太过分”，31日召见中国驻布拉格大使要其作出解释。

法国总统马克龙那张与王毅外长微笑的合照虽然受到一些人批评，但王毅威胁欧盟成员国捷克这件事法国也没有放过。九月1日，法国外交部声明，任何针对欧盟成员国的威胁都令人无法接受，法国支持捷克。 强调欧中关系应建立在对话、互惠及互相尊重上，这是深化双边关系的基本条件。

意大利是王毅访欧的第一站，意大利外长迪马约也公开批评了北京的香港政策。此前，意大利议会两院一再明确谴责北京和香港政府的镇压行为，认为违反了法治、基本自由和自治区的国际协定。

至于王毅，他在结束访欧之际对新华社声称，他和出访的欧洲五国达成抵制单边主义行径，反对分裂“脱钩”、维护中欧关系并妥善管控分歧等三个共识。他声称，五国都高度重视与中国的关系，都希望重启和中国的交往合作，云云。