被拘押19个月首见律师 杨恒均：我是清白的，将抗争到底

澳大利亚籍华裔作家杨恒均的友人最新介绍指，杨案的代理律师9月3日首度被允许与在中国被拘押长达19个月的杨恒均会面。据悉，杨恒均在会面中否认对他的犯罪指控，誓言将“抗争到底”，并称他拒绝作虚假供认。

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杨恒均的友人、悉尼科技大学教授冯崇义向路透社透露称，杨案的律师周四获准到北京的拘留设施与他会面。杨恆均通过律师向家人表示，“我是无辜的，我会抗争到底。我绝不会承认我没做过的事。”杨恒均案的辩护律师尚宝军与莫少平当天一并与杨本人进行了会见。尚宝军随后在接受德国之声采访时表示，杨恒均驳斥外界传闻他已坦承犯下间谍罪的说法。尚宝军说，“杨先生否认了当局的指控，他认为自己没有犯下间谍罪。”

报导称，杨恒均还跟尚宝军跟莫少平说，他被关押期间遭到讯问的次数非常多，有时会被强迫戴着手铐与蒙眼接受讯问。但杨恒均透过律师向家人传达一个讯息，“我绝不会承认一件我没做过的事。”在新冠疫情爆发前，澳大利亚与中国的领事协议规定澳大利亚每个月申请与杨恒均会面一次。尚宝军在采访中表示，杨恒均昨日出席会面时，他手上被戴上手铐、脸上带着口罩、眼睛戴着眼镜及护目镜。

报导称，尚宝军说，“他带着防护的护目镜、也戴着近视眼镜，还有戴着口罩跟手套，我们看不太清楚他的表情，大概看上去我们也不太确定他的身体状况，但精神状况还算可以。”另据英国《卫报》报导，直到杨恒均被准许会见律师的前几天，他仍在接受讯问。杨恒均称，“他经历了超过300场讯问，有时在半夜里一连数小时，审讯他的人超过30人。”他指，“并不一直清楚他们代表的是哪一个部门。”

报导指，杨恒均说，“审讯他的人每次讯都问他相同的问题，而讯问每天可长达5小时，并持续20天。”他指，问题的内容包含其在澳大利亚、美国与中国从事的政治活动。报导还提到，杨恒均目前与另外四个人共同关在一个牢房内，牢房内灯是24小时开着的。他在牢中可以获取食物和水，也能买书来看。他睡在一个木制的平板上，一周能洗澡两次。杨恒均介绍称，自己目前身体健康尚可，不过他之前一直有血压与前列腺的问题。他说自己感到“非常与世隔绝”。

此前，中国外交部曾在今年3月告诉澳大利亚驻北京大使馆，杨恒均已承认对他的间谍罪指控，但杨恒均本人却坚决否认曾坦承犯罪。他说，“我希望能上法院，我当时担心中国政府在没有（本土）媒体报导我的案件的情况下，会编造出这样的论述。他们不能制造这样的谣言，因为我没有坦承犯下任何罪行。”杨恒均称，他被关押19个月是个不公正且滥用司法程序的行为。他说，“我是清白的，而这一切都是政治迫害。”

尚宝军还告诉《卫报》指，与杨恒均在周四的会面持续了一个小时出头。他说，“我问杨是否接受对他的间谍罪指控，他则给予了否定的回答。我们不确定下次再见他将是什么时候，但我们已经递交了申请，希望下周一能成行。”据悉，律师现在到看守所会见被告必须出示核酸检测证明，而这个证明一般都只有七天的有效期件，所以他们希望能在下周二 (9月8日) 核酸检测证明到期前，再次会见杨恒均。

《卫报》报导指，消息人士今年稍早曾向该报透露称，中国当局对杨恒均进行“全面隔离”，“希望借此来让他崩溃”。他被指无法打电话、无法与外界联系、无法与澳大利亚使馆的人联系。他也无法收到家人或朋友传来的讯息。报导还称，“杨恒均不断被告知他将被处死，而他的国家抛弃了他，他的家人与朋友也背叛了他。”据了解，现年55岁的杨恒均去年1月由美国纽约飞抵广州机场时，被中国国安人员带走，至今年3月被正式起诉间谍罪。

事实上，杨恒均并非唯一一位目前被中国政府关押的澳大利亚公民。近日，为中国环球电视网（CGTN）工作的澳籍主播成蕾也在北京被拘捕。此外，澳大利亚演员吉莱斯比（Karm Gilespie）因跨国贩毒罪名被判死刑，但他朋友称吉莱斯比是被设计陷害的。今年七月，澳大利亚政府更新了澳大利亚公民去中国的旅游讯息，警告澳大利亚公民在中国可能面临被关押的风险。