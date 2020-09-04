被指配合中国审查制度 苹果声明维护言论自由

被一些非政府组织指责“配合北京的审查制度”，美国“苹果”公司作出澄清，保证捍卫言论自由，即使遇到“冲突”也将以“国家法律”为上。

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法新社报道，苹果公司受到一些非政府组织及投资者指责，指其“屈从于北京的压力并配合中国的审查制度”。在今年二月举行的行政会议上，苹果公司因“其言论自由政策”受到质疑。对此，Apple周五发表一份声明称，信息自由流通对一个社会至关重要。

英国《财经时报》周五披露的苹果公司这份声明强调，如果某国家法规与国际普世人权标准冲突，他们会依照更高的标准，在出现价值观相左的情况下，苹果将在尊重国家法规的同时寻求尊重国际认可的人权原则。

Apple 这份长达四页的声明表示，苹果公司致力尊重每个人的人权，包括其员工、供应商、合约伙伴和顾客，并且会遵守“联合国企业人权指导原则”。

苹果公司的声明中并未有提及具体的国家，不过，苹果的有关声明得到多个曾呼吁苹果保护人权的非政府组织的称赞。这些非政府组织曾呼吁苹果中文App Store中停止阻止下载翻墙服务软件VPN。

一些人权活动人士曾发起抗议活动，抗议苹果为了经济利益而配合中国的言论审查，剥夺中国用户下载“翻墙”VPN服务软件的权利、并删除香港抗议者所使用的即时地图软件等。

据称，2017年，苹果承认在中国区的网络应用程序商店撤下六百多个可助用户“翻墙”的VPN服务软件，招致人权团体的强烈谴责。苹果并在中国压力下，阻止中国用户从外国新闻机构下载应用程序，包括“纽约时报”、“自由亚洲电台”、“西藏之声”等，更将中国区用户的云端资料存于中国。 而被北京形容为“协助香港示威暴力抗议”的手机应用程序“HKmap.live 即时地图”也遭苹果公司下架，引发更大争议。