采访内蒙统编教材事件《洛杉矶时报》记者遭扣留后驱离

美国《洛杉矶时报》9月3日报道指，该报一名记者近日在前往中国内蒙古自治区采访由当局统编教材改革所引发的民众抗议事件期间遭到扣留，并有警员一度勒住她的喉咙，之后在被拘押4个多小时后被从内蒙古驱离。

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据悉，内蒙古自治区教育厅于8月26日发布新政策，要求当地以蒙古语授课的中小学自9月1日起改用教育部中小学统编《语文》教材，以及往后2年逐步开始在小学一年级的政治课、历史课改用统编教材和普通话授课。这一事件随后引发当地蒙古族民众的不满和抗议。《洛杉矶时报》的报道称，该报记者在采访期间于呼和浩特市的一间学校内被多名便衣男子包围，之后被带上警车，带到警察局问话。

报道称，这名女记者被带走问话时与其个人携带物品分离，尽管她告诉警方自己是得到官方承认的记者，但拘押她的警察则拒绝了其与美国大使馆联络的要求。该记者一度被一名警员用双手勒住喉咙，并把她推入一个牢房中。她在被关押4个多小时后，在3名政府官员和1名警察的押解下送到火车站，她被迫乘坐开往北京的火车离开内蒙古。

尽管《洛杉矶时报》的报道并未透露受到这一遭遇的记者身份，但美联社的报道指，该记者是《洛杉矶时报》驻北京记者苏奕安（Alice Su）。苏奕安随后向美联社证实自己是事主，但拒绝对事件加以评论。

苏奕安另在报道中引述匿名的内蒙警方消息人士称，自治区的安全部门正在加班工作。这一消息来源称，“在他所上班的警察局内，警方在过去两周来每天都会羁押多人”。其并向该报展示了警方内部平台发出的逮捕命令图片，并称他们“每两到三个小时就会收到新的（抓捕）目标，通常是在网上抗议或支持抗议活动的人。”

消息人士说，当地警方正在进入这些蒙古族人的住所，并让他们签署誓言不再反对“双语计划”的保证。他说，“如果他们不遵守规定，则将被拘留，并将成为在中国警察数据库中被标记为安全威胁，需要有针对性监视和控制的‘关键人物’。”

消息人士说，“这太可怕了。”他称，“被捕者包括老人、孕妇和中学生，而那些被标记为‘关键人物’的人将受到终身监视。”这名警方人员还说，他拒绝参加镇压行动，还有许多家里有学龄儿童孩子的蒙古族警察也根本拒绝上班。他表示，“我是蒙古族人。 我不会逮捕蒙古族人。”他还补充说，逮捕捍卫母语的人没有法律依据，“我想遵守自己的原则。”