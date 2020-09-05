中印防长会晤后次日互指对方侵略 边界局势凶险

9月2日，一架印度战斗机在拉达克地区山脉上空飞行。中印军人6月份发生流血冲突的班加湖就位于这一地区。

中印两国防长周五会晤后次日，互相指责对方应对新近边界发生的严重冲突负有直接责任。双方正在边界大量集结军力，局势凶险。

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中国国防部长魏凤和与印度国防部长辛格周五利用在莫斯科出席上合组织会议之际举行了六月流血冲突以来双方最高层级的会晤，当时虽然双方表示将致力于缓和局势，但是次日，各自以文告形式互相控告对方破坏边界现状。

印度与中国自六月以来在班公湖一带发生45年罕见的流血冲突，双方士兵肉搏，导致印度一方20名军人死亡，中方对自己的死亡数字一直保密。

双方军队上星期在该地区爆发新的冲突，印方指责中国军队试图入侵拉达克东部的班公湖附近属于印度的领土。中国军方西部战区司令部则称印度军队8月31日“再次越过边境实际控制线，故意发起挑衅”。

8月31日，印度官员指印军成功阻止解放军人员“占领”一个高地，同日中方则否认越过实际控制线。印度政府发表声明指，中国军人上周六违反协议，在拉达克地区班公错湖南岸采取“改变现状的行动”。声明又说，印方军队人员“先发制人”，并采取措施“巩固我方的位置，同时挫败中方尝试单方面改变现状的意图”。印度网络还爆出“印军收回一处高地”，军人们连环庆祝的场面。

双方的对峙再次紧张起来，双方防长就是在这一背景下会晤的。

新德里与北京互指对方对六月以来的严峻情势负责，自那时起，双方军队在边境地带大幅增兵，人数数以万计。

根据法新社报道，印度防长周六在一则文告中称，中国在边境地带大批陈兵，中国军队的行为非常富有挑衅性，他们试图单方面改变现状，这一切都违反了双方之前达成的协议。

印度防长补充，新德里希望通过谈判解决边界问题，但是，与此同时，请不要对印度保卫领土完整和主权的决心有任何怀疑。

中国防长魏凤和也使用了毫不妥协的口吻，他称，目前中印边界局势紧张的原因和真相十分清楚，印度必须完全承担责任。

这位防长补充说，““中国的领土一寸也不能丢，中国军队完全有决心、有能力、有信心维护国家主权和领土完整””，他呼吁印度方面强化对边界武装力量的控制，防止任何导致紧张升级的行为。

为了不与中国军队一起出现，印度军方取消了参与上合组织的军事演习。印度同时越来越借助于经济手段，比如禁止众多的中国应用，冻结中国企业参与5G基础建设等。