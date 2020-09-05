判决书指余文生承认颠覆国家政权 余妻申请公开公安审讯录像助夫上诉

因煽动颠覆国家政权罪被判入狱四年的维权律师余文生，法院判决书指他自己供述，在网上发布攻击国家政权和社会主义制度的公开信，内容是无中生有，举例亦是歪曲事实。判决书又指余对指控的犯罪事实及罪名并无异议，当庭认罪悔罪，请求从轻处罚。不过，余妻许艳表明丈夫已提出上诉，并已申请公开公安审讯余文生的同步录像，显示她不相信判决书中指丈夫自认诬蔑政府的说法。

广告 继续浏览后续

余文生的妻子许艳今(5日)早在社交平台推特公开判决书时指出，余文生的右手已经残疾，不可以写字。而她与余文生的辩护律师3日探望余后表示，余「右手的颤抖问题仍然无法解决，只能获得自由后多加疗养」；他更透露，余文生在审讯期间，「有警察对他进行家庭成员的威胁」，而在2019年11月至今年1月期间，「长时间挨饿」。

许艳更在推特上透露，9月3日下午，江苏省高级人民法院已于3日通知另一辩护律师卢思位，不会调取徐州市公安局审讯余文生律师的同步录音录像。她质疑，为什么别人的案子可以调取同步录音录像而余文生的案子则不可以。在徐州市公安局拒绝接收其现场提交的政府信息公开申请后，她已把申请表邮寄给当局。

根据许艳在推特公开的判决书，江苏省徐州市中缎人民法院于去年5月「公开审理」案件，其判决却要在庭审一年多后才获媒体披露。许艳形容，丈夫是被秘密判决，已提出上诉，律师3日探望余文生时，曾与余讨论二审问题。

判决书引述江苏省徐州市人民检察院指出，余文生在2014至18年1月期间，在社交平台上发布攻击国家和社会主义制度的公开信，「以『维权』为名，歪曲、捏造事实，…抹黑党和国家领导人，…诽谤法治倒退，人权恶化」，煽动颠覆中国政权和推翻社会主义制度。

判决书以「余文生供述」的方式指出，2017年在社交平台上发表的《余文生律师公开信》中写到，自中共十八大以来寃狱横生、贪腐横行，是无中生有；到举的中国公民事件，是歪曲事实，目的是否定中国体制。

法院以余的供述有坦白情节，又当庭认罪，故判处余文生有期徒刑4年，剥夺政治权利3年，其刑期将在2022年3月1日刑满。

现年53岁的余文生，曾代理多宗法轮功学员和「709大抓捕」被捕维权律师的案件，2018年1月被当局注销律师证，同时因倡议修宪而被当局抓捕，后被控以「煽动颠覆国家政权罪」，逾一千日，家属和受聘律师不能探视，美、德、荷等多国曾呼吁当局释放余文生。