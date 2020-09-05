华为余承东谈芯片危机：在全球化过程中只做设计是教训

华为消费者业务CEO余承东近日在接受媒体采访时，当谈及在美国政府重压下所遭受的芯片危机时表示，“因为没有中国芯片制造业能支持，面临着没有芯片可用的问题。”他说， “现在唯一的问题是生产，华为没有办法生产。中国企业在全球化过程中只做了设计，这也是教训。”

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根据惯例，华为每年都会在柏林国际广播展（IFA）大会上发布最新的麒麟芯片，但是9月3日举办的IFA2020大会上，华为并没有发布任何新消息。麒麟9000芯片会在9月10-12日的华为开发者大会上出现吗？对此，余承东回答指，麒麟9000芯片，只生产到9月15号，还会上市，但是数量有限。此前，美国政府8月17日宣布将华为在全球21个国家和地区的38家子公司列入实体清单，以打击华为对商用芯片的获取，且该声明立即生效。

当日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了对华为的修订版禁令（以下简称新禁令）。据了解，新禁令中增加了数条细则，如基于美国软件和技术的产品不能用以制造或开发任何华为子公司（实体名单内）所生产、购买、订购的零部件、组件或设备。此外，该规定还限制实体清单中华为作为“买方”“中间收货人”“最终收货人”或“最终用户”参与相关交易，前提是必须获得许可。

自去年5月将华为列入实体清单之后，今年5月，美国再度升级对华为的限制，拟阻断台积电为华为代工芯片。按照规定，9月14日后，台积电将无法继续为华为代工生产芯片。而这次实体清单中新增的38家公司，主要是华为云、华为OpenLab（开放实验室）在中国国内外的子公司，以及华为收购的以色列IT公司Toga Networks和华为技术在英国的研发公司。自去年5月迄今，被列入美国实体清单的华为子公司总数已达152家。相关报导指，台积电正在24小时不停歇生产。华为具备芯片设计的自研能力，不具备生产能力，所以一直以来都由台积电等厂商代工。

华为早在去年就提前预定了台积电的产能，“麒麟 9000”列为优先投片产品，在今年9月中旬停止生产前，尽可能多备货。随着制裁的加强，除了台积电外，联发科等使用了美国技术的芯片厂都无法出货华为，麒麟系列芯片面临投片无门的局面。

报导指，在深圳华强北市场上，华为手机从5月份就开始涨价。业内人士分析，目前台积电大部分产能应该都是优先保证新旗舰Mate 40的芯片供应，随着麒麟990和麒麟820的数量不断减少，一些搭载麒麟芯片的华为手机就开启了涨价模式。

对此，余承东表示，“因为没有中国芯片制造业能支持，面临着没有芯片可用的问题。”他说， “现在唯一的问题是生产，华为没有办法生产。中国企业在全球化过程中只做了设计，这也是教训。”之前他曾透露，今年秋天上市的Mate 40，将搭载的麒麟9000可能是华为高端芯片的绝版。

怎么解决芯片的问题？余承东认为，一方面，自己的芯片要加快，包括半导体制造工艺，企业要一起努力，另外也要想办法怎么应对，“还可以做生态，做其他一些能做的，比如屏幕、智能电视、电脑等，体积比较大的，要求不高的。”除了芯片之外，鸿蒙操作系统也是广受关注的。余承东解释了鸿蒙操作系统已经在智慧平台使用，为什么没有在手机上使用的问题。

余承东指出，手机早就准备好了，只是因为还有和谷歌的协议，还有老款的手机，所以要等等。他说，“等今年卖完了，明年开始。我们可以给手机、智能电视、传感手表、PC、汽车等各个领域，因为是开源的。”

在去年9月的IFA大会上，余承东曾表示，如果华为手机继续不被允许使用谷歌服务，会考虑立刻使用鸿蒙系统。并且，华为将安卓系统迁移到鸿蒙OS非常便捷，只需1-2天即可实现。他近期谈到，华为要打造生态，“谷歌一年在生态上的收入有几百亿美金，苹果也有几百亿美金。”“谷歌每年给苹果分享收益，现在是一百多亿，但是给中国企业的很少。”