华为：柏林国际电子展上最大参展商之一

因新冠疫情，今年的柏林国际电子消费品展览会气氛冷淡，许多移动通信巨头没来参加展会，但中国生产商华为展开攻势，成为本届电子展最大参展商之一

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据《南德意志报》报道，柏林电子展受疫情影响，出现了展摊荒凉，观众寂寥的场面。很多商家没来参展。中国电信巨头华为的展位虽然与往年相比小了很多，但与其它留下的参展商相比，华为是最大的参展商之一。

据《汉堡晚报》报道，三星、索尼、联想、飞利浦和其他众多电信巨头都没来参展，今年的电子展规模缩小了很多，但华为是留下来的参展商中最大的参展商之一。华为德国负责人William Tian向《汉堡晚报》表示：“国际电子展对我们来说一直很重要，今年也是如此。我们知道，2020年的前提条件与以往不同。但今年我们也是有一些要谈的话题。”

华为于周四在博览会上发表了有关5G、联网设备的演讲并展示了最新产品，其中包括新的高端笔记本电脑、扬声器以及已上市的MatePad Pro 平板电脑等。智能家居则让人们感受到生活在数字房屋里的感觉。

借助mate Xs，华为与其竞争对手三星一样，也展示了一种可能面向未来的可折叠智能手机，该智能手机可以轻松打开，形成平板电脑。William Tian说，“可折叠智能手机肯定会在未来几年中，在市场上找到自己的位置。”但这些设备价值还在2000欧元以上，很多人买不起。但William Tian说，“将来这肯定会改变。”

华为目前处于充满挑战的状况。华为被禁止在自己的智能手机或平板电脑上提供谷歌服务。为此，华为近几个月来一直在稳步拓展自己的应用商店APP gallery。

Willian Tian解释说，华为现已把德国本地最重要的前100个应用程序中的64个集成到APP gallery中。如使用搜索功能，还可以从其他来源找到并安装更多应用程序。

上一季度，华为首次售出了全球最多的智能手机。在德国，华为落后于三星和苹果。William Tian表示：“华为不仅要保持这个地位，而且还要改善它。”