法国卫生部长韦兰表示须警惕新一波疫情

法国周五单日新增确诊感染新冠病毒人数创新高，法国卫生部长韦兰周六表示，法国必须警惕新一波疫情，以及未来半个月内入院病患及重症患者增加。克罗地亚数千民众示威，抗议政府防疫措施危害人权和自由。

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法新社报道，法国卫生部周六晚通报，法国新增确诊感染8550例，而法国周五新增确诊8975例，创下3月份以来单日确诊最高纪录。卫生部长韦兰周六介绍媒体访问时表示，与春季疫情时期相比，目前的发展速度较慢，但我们应该提高警惕。他解释说，“住院和重症监护反映的是两周前的疫情。可以预见未来两周，入院和重症患者将有所增加。

法新社援引官方数据显示，截至周六，全球死于新冠病毒人数已达87万5703人。

而美军里根号航空母舰有多名士兵新冠病毒检测呈阳性反应。美国海军第七舰队发言人周六表示，这批士兵是在上月27日确诊，随即离船接受治疗。没有人送院治疗，目前船上已没有确诊病例。今年3月期间，母港位于日本横须贺的里根号，曾有两人确诊感染肺，当时是继罗斯福号之后，一周有两艘美国航舰士兵确诊感染。

另据报道，克罗地亚周六数千民众在首都示威，抗议政府采取的防疫措施危害到人权和自由。示威者提出“摘掉口罩，正常生活”。