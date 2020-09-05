脸书称将封锁一名患绝症法国男子死亡视频直播

脸书(Facebook)周六表示，将封锁一名法国患绝症男子的死亡过程直播。法新社报道，法国男子阿兰·科克（Alain Cocq）因患 不治之症，要求安乐死遭拒绝，他决定在脸书上直播自己的死亡过程。

广告 继续浏览后续

报道称，57岁的科克患有罕见的非常痛苦的疾病，他周五夜间宣称已拒绝进食、饮水和接受治疗。

住在第戎的科克在脸书上写道：“救赎之路已经开始，相信我，我对此充满快乐。”他并表示，“我知道等待我的日子会很艰难，但是我做出了决定，我很安详。”科克希望以“有尊严地结束生命”表达对法国法律缺乏临终关怀的不满。

不过，脸书在周六中午封锁了有关视频直播。脸书发言人向法新社表示，“虽然我们尊重用户的决定，但在咨询有关专家后，脸书决定禁播阿兰 科克的直播视频，因为依照我们的规定，平台上不得出现企图自杀的镜头。”

据称，科克曾此人向总统马克龙救助，要求帮助他“安乐死”，并授权他的医生协助“自杀”。马克龙在给予患者“关怀”和尊重的同时拒绝了科克的请求，马克龙表示，这种做法“在法国目前是不允许的”。

据科克的代理人，支持残疾人协会副主席索菲·梅杰贝格（Sophie Medjeberg）告诉法新社，“目前有四个熟识他的护工，以及他的家人，包括他的妹妹和非常亲密的朋友，轮流守护在他的床边。