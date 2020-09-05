苏州文明码遭声讨 被指电子版良民证

奥威尔『1984』中的情景在苏州上演？苏州市9月3日推出“苏州文明码”，引起大哗。有人惊呼‘’健康码还没走，文明码又来了”，更有人尖锐批评这种把人分几等的“文明码“不过是“良民证”的翻版。

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先来看看苏州文明码的“成色”，苏州市号称全国首创，其作用：一人一码构筑文明积分，让文明成为每个市民的通行证，文明积分等级高的市民将会享受工作、生活、就业、学习、娱乐的有限和便利。

“苏州文明码”还可作为警示和惩戒综合文明指数低于下限人员的电子凭证以及外来人口积分入户志愿服务电子凭证。有人质疑苏州推出文明码有何法理依据，“严重违背了社会主义核心价值观的‘民主、法治、平等、公正’等基本精神，并且存在违背公众意愿强制推行的行为，本身就是对‘文明’的曲解甚至‘高级黑’”。

这一把苏州人的文明程度预设为三六九等的文明证立即引发轩然大波，自从中国推出社会信用制度以后，有人怀疑苏州的做法是在步步加码，带有示范性质，随后可能在全国推广起来。还有人直指苏州文明码由拥有权力的人为大多人定性、区分他们是否“文明”，确定他们的“文明程度”，给他们打分，最可怕的后果是将”文明积分“与他们的生活条件直接挂钩。

学者于建嵘在“危险的文明码”题下评论：“9月3日，苏州市推出‘苏州文明码’，其目的是将人分为‘文明等级’。其中，文明积分等级高的市民将会享受工作、生活、就业、学习、娱乐的优先和便利。问题是：1，谁有权确定文明的标准和定量分值？2，谁有权以文明的名义剥夺公民平等享受公众服务的权利？”

公民于平质疑，从官方的规定看，苏州文明码今后似乎意图要以“文明”为严格标准，将人分成三六九等。也就是说，一个人所在的“文明等级”，将决定他所能获取的社会资源。

那么，如果你是一个被指被列入“文明等级低”的市民，有的工作不能提供给你，你的孩子不能进入某些学校读书，某些娱乐场所你也会被禁止。

“文明指数下限”更让人感到害怕，一旦你被打入另册，你从此可能在这个你生活的城市难以立足。

这位作者疾呼：“健康吗还没走，文明码又来了……”“一个健康吗，让那么多老人乘不了车，坐不了地铁，上个医院看病也要战战兢兢，成为数字时代的难民”。

他指“文明码“正在形成类似科幻剧『黑镜』中的社会评分系统：“一个把人分为文明的高等人，和不文明的低等人的城市，本身就是对文明的一种嘲讽。”

还有人想起毛时代给人定“成份”，如果你不是“根正苗红”，如果你被划为“四类分子”，如果你是“地富反坏右”本人，不入监狱，就被下放农村或者街道“劳动改造”，每次政治运动来了都要陪绑；如果你是他们的子女，就业、升学、统统被视为另类遭到排挤。总之，不被当作人看待。