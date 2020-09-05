谁在干预美国总统大选？拜登：是俄国不是中国 奥布莱恩：中国扮演最积极的角色

2020年9月5日，特朗普在Trump National Golf Club à Sterling打高尔夫球，双方的支持者聚集在外面声援。

在离总统大选不足两个月之际，外国干预美国大选的话题令美国选民格外关注。谁在干预美国总统大选？民主党总统候选人拜登(Joe Biden)表示：是俄罗斯不是中国；白宫国家安全顾问奥布莱恩(Robert O’brien)表示：中国扮演最积极的角色。

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拜登4日在德拉瓦州举行记者会表示，他不认为中国是美国总统选举的最大威胁，据他所获知的情报，也不支持司法部长巴尔(William Barr)将中国视为此次选举最大威胁。

拜登表示，世界上很多国家都乐见美国选举变得不稳定，其中最为努力、持续不断且从不松懈的是俄罗斯。

巴尔2日接受有线电视新闻网(CNN)专访时表示，他相信比起俄罗斯或伊朗，中国更积极试图干预美国选举，巴尔也说自己看过情报才做此结论。

拜登批评说：巴尔是一个很糟糕的司法部长，更是糟糕的情报官员。白登质疑特朗普政府这么说，是因特朗普想避免与俄罗斯总统普京正面冲突。

拜登说，若他当选总统，会让任何试图影响美国选举的国家承担后果，若他当选总统，会对俄罗斯干预美国选举一事做出回应。

白宫国家安全顾问奥布莱恩4日在白宫记者会答覆记者询问时表示：在干预美国总统大选的国家中，中国规模最大，且扮演最积极的角色；美国已提醒中国等国家，干预美国选举将面临后果。

继国家情报总监拉特克利夫(John Ratcliffe)与司法部长巴尔(William Barr)，欧布莱恩已是第三位指中国为最大威胁的高官，特朗普团队口径相当一致。

自从2016年起，外国势力干预总统选举，已成为美国大选的重要议题。美国国家情报总监办公室(ODI)上月7日发布报告，指中国、俄罗斯和伊朗均可能干预2020总统大选。报告并分析了三国对个别候选人的偏好：中国希望特朗普不要连任，俄罗斯对民主党总统候选人拜登反感，伊朗意图伤害美国总统特朗普。

奥布莱恩表示：美国已知中国在干预美国总统大选中，扮演最积极的角色，俄罗斯和伊朗也参与其中；美国已采取前所未有的行动，强化选务基础设施。奥布莱恩说：“我们已经把红线画出来，清楚告诉中国、俄罗斯、伊朗，试图干预美国大选，将面临意想不到的后果。”