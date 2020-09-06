两囚犯分别染疫 香港首见 源头未明

监狱高墙难阻武汉肺炎病毒，两名分别在壁屋监狱和荔枝角收押所服刑的在囚人士，连日被发现确诊染疫。官员表示，其中一个个案源头未明，不知道是狱中抑或在社区感染。有学者建议，若惩教署羁押设施出现多宗爆发，或需考虑把惩教署人员列为高危群组，定期进行病毒检测，并禁止有病征者探访。

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香港昨(5日)新增7宗感染武肺个案，是自7月后的第三波疫情以来的单日新低，令确诊个案累积至4857宗。不过，昨日新增个案仍有3宗源头未明，占总数近半。而在昨日初步确诊的十多宗个案中，亦有一宗源头未明的个案，患者是一名54岁在位于市区中心的荔枝角收押所服刑的男囚犯，成为香港首宗在囚人士染疫病例。

惩教署表示，患者上月21日还柙小榄精神病治疗中心，与另一在囚人士被隔离于同一囚室，体温一直正常；及至前(4日)天在西九龙裁判法院应讯后送返收押所时被发现发烧，于是转送到公立医院治疗，并在昨晨初步确诊。

卫生防护中心传染病处主任张竹君在记者会上表示，该在囚人士还押小榄精神病治疗中心前，住在石硖尾邨，报称早前曾咳嗽，发病日期可能较早，有可能是在社区感染，亦有可能是在小榄精神病治疗中心受感染，该署会向治疗中心和收押所的职员及其他人派发样本瓶，以收集唾液检测是否感染病毒，涉及人数可能多达七百人。

及至今(6日)晨，惩教署和入境处公布，一名在壁屋监狱服刑完毕，4日转送青山湾入境事务中心等候遣返的22岁泰国籍男子，昨(5日)晚确诊感染武汉肺炎，已送院治疗。由于香港每日感染个案的宗数是以中午截数，这宗个案并未计入昨天的新增个案中。

部门发言人表示，该名在囚人士于7月底被判入狱八星期，在荔枝角收押所接受隔离观察期间，一直有进行体温探测，体温正常，并无任何病征，其后于8月22日转送到壁屋监狱继续服刑。男子服刑期间被安排处理和清洗医院管理局辖下医院的污衣，包括病人使用过的衣服和床单、被袋等。

署方又说，在壁屋监狱曾与他有密切接触的在囚人士目前没有出现病征，并安排与他有密切接触的人员及在囚人士进行病毒测试，而洗衣大楼亦须停工，青山湾入境事务中心则暂停所有探访，两处地方均须进行全面清洁消毒。

身兼港府防疫小组专家的中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌估计，在囚人士染疫可能是由探访者或惩教署人员将病毒带入羁押设施，若惩教署羁押设施出现多宗爆发，或需参考护老院舍做法，为惩教署人员定期检测病毒，并禁止有病征者探访。