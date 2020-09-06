前法国驻华大使黎想：我们必须站出来说我们已经无法容忍

在中国外交官频频到访欧洲之际，法广法语部就欧洲对中国应该推行何等外交政策展开讨论，参加讨论的嘉宾分别为法国前驻华大使黎想（Jean-Maurice Ripert），前驻美国大使Gerard Araud 和法国战略研究基金会中国问题专家Antoine Bondaz先生，前驻华大使黎想（Jean-Maurice Ripert）在讨论中反驳了在人权问题必须讲究效率的言论。

广告 继续浏览后续

前驻华大使黎想（Jean-Maurice Ripert）:

我必须指出三点：第一，在法国我在外交部听够了谴责美国霸权的言论，实在不明白我们为什么总是谴责美国霸权而对来自俄罗斯与中国的压力却不以为然。这同戴高乐主义并没有任何关系，这并不是法国外交的传统。

第二，在人权问题上，当然，必须注意效率问题，但是，到一定的程度，我们必须坚守原则，不能够一味地接受。当数百万香港人走上街头反对政府的法令，当超过70%的香港人投票反对习近平的中国，这里根本就不是效率问题，而是必须支持那些同我们一样追求民主的人，如果认为没有必要去支持他们的话，那我们对民主的理解是什么？我们可以有别人就不能够也拥有？非常抱歉，我在这里必须说到新疆，必须说到一些十分可怕的事。在新疆有强迫节育，在新疆孩子被迫与父母分离，这难道不使你们联想到什么？还记得当年阿根廷的将军们把反对派的孩子任意抛弃或者送人吗？新疆的现状同效率不效率已经没有任何关系，我们必须站出来说，我们再也不能容忍下去，国际和约中对种族屠杀罪名设有明确的定义。

第三，当然情况同战争时期有所不同，但是，事实上，Gerard Araud 自己也说到网络战争，而且在喜马拉雅山上中印之间的战争每天正在进行中，每天都有人死亡，还有，南中国海会发生什么？倘若有一天中国效仿普京对待克里米亚那样将南中国海纳入其边界，我们到时候不得不陷入冲突。

最后一点十分重要，欧洲当然必须首先表达立场，欧洲是法国与德国，但也是许多别的国家，我们不能自己内部四分五裂，欧盟自己必须积极向上，重新赢得那些接近中国，在令人质疑的一带一路规划中与中国合作的欧盟国家。

法广法文网站链接：

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200902-quelle-diplomatie-fran%C3%A7aise-et-europ%C3%A9enne-vis-%C3%A0-vis-la-chine