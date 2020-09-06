意大利极右派领导人指责“意大利沦为中国殖民地”

意大利极右派领导人萨尔维尼周日表示，在一个优柔寡断的无能政府治下，意大利恐会亡于“无所作为”，萨尔维尼并指责政府使意大利沦为“中国的殖民地”。

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法新社报导，萨尔维尼（Matteo Salvini）在科摩湖（Lake Como）畔举行的政经论坛“欧洲人之家”上，就意大利由“五星运动”和中间偏左政党民主党组成的联合政府表示，“意大利这个国家有可能亡于政府的“无所作为”。过去这一年，不论是意大利航空公司（Alitalia）的命运或退休改革，“处处受阻，每件事他们都在吵个不停”。

萨尔维尼说，民粹派五星运动和中间偏左派民主党组成的联合政府不能成事，意大利到了开始决定自己未来的时刻。 意大利将有7个大区于本月20日到21日举行选举。曾任内政部长的萨尔维尼说，他领导的联盟党“将给国家带来希望”。他表示：“我们希望把意大利变成一个以价值和竞争为基础，更现代，更加强有力的国家。”

萨尔维尼并批评说：“在欧洲，意大利被视为中国殖民地，是中国独裁政治的特洛伊木马，这令人无法接受”。

法新社说，意大利同许多欧洲国家相反，没有拒绝中国华为参与兴建5G系统。尽管美国不断指责华为为北京搜集情报数据，但意大利工业部长帕图安内里辩称，华为“物美价廉”。而新冠病毒疫情使中国与欧洲关系紧张，意大利却一直与中国“交好”。

萨尔维尼表示：“中国在敏感基础建设上投资的每一欧元，都必须进行考量，甚至对一些项目加以阻止。