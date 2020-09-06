白俄首都超过10万人再次上街要求总统下台 120人被捕

白俄罗斯首都明斯克周日连续第五个周爆发反政府示威。法新社报道，尽管当局出动阵容强大的军警和军队，仍有超过十万人上街抗议，要求怀疑选举舞弊的总统卢卡申科下台。全国各地超过120人被捕。

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据法新社记者现场报道，周日聚集在市中心游行的示威民众达10万人，此前，示威民众在总统府独立宫前集会，要求总统卢卡申科下台。周日示威规模比上周末更大，人数更多。

据称，当局出动大批镇暴警察和军队镇压。警方和军队封锁了明斯克市中心，示威者游行到市中心外3公里的总统府，大批配有备盾牌的防暴警察在总统府一带加强布防，设置了水砲车。当示威民众试图靠近时，防暴警用胡椒喷剂和警棍驱散示威者。

法新社援引反对派的非政府组织Viasna称，至少120人被捕。警方在周日晚间开始抓捕示威者。 卢卡申科在8月9日总统选举中轻易连任，被反对派指责舞弊，触发大规模民众抗议。示威活动的参加人数及持续时间都是前所未见，到周日示威进入第5个周，并由明斯克蔓延到其他城市。当局对示威者铁腕镇压，从抗议爆发初期至今已有数千人被捕，多人死亡，数百人受伤。

反对派总统参选人季哈诺夫斯卡婭在选举后两天逃亡到邻国立陶宛，陆续有多名反对派领袖逃到境外，避免遭到当局拘捕。