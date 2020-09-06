超强台风海神袭击日本九州 184万人疏散

超强台风海神以强劲威力逼近日本九州南部，九州7县周日晚几乎全进入暴风圈。7县发出“避难指示”，184万人疏散。当地增至最少15人受伤。日本首相安倍紧急召开救灾会议。

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据日本气象厅预料，“海神”将于周一早上，“非常靠近九州南部主要岛屿”。日本当局呼吁民众保持高度戒备，一收到当局的疏散建议，就要迅速撤离。

气象厅说，“海神”中心位置的最高风速超过每小时160公里，阵风最高风速超过每小时210公里，气象局并警告，雨量、风速、涨潮及大浪，都可能打破纪录。

截至周日晚，九州全部7个县都已发出疏散命令，超过180万人受影响。九州至今最少15人在风暴期间受伤。 日本首相安倍召开紧急会议讨论组织民众疏散计划，当局并警告台风可能造成洪水及山体滑坡。

预计海神周一凌晨掠过九州西部近海，上午可能会登陆或擦过韩国南部沿海，之后掠过朝鲜半岛，周二凌晨趋向中国东北地区。

海神“来势汹汹”，韩国气象局已发出最高级别台风预警。预计周一全国都会受到海神的风雨吹袭。

另外，朝鲜也发出最高级别的台风警报。朝鲜此前受到两个台风袭击，预计海神将会加重灾情。