邝颂晴呼吁德国不要助长侵犯人权的行为

德国《周日世界报》发表香港人权活动家邝颂晴的一封来信。邝颂晴在信中要求德国不要助长侵犯人权的行为。

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邝颂晴在信中写道，“德国必须继续坚持要求北京撤回安全法，使（香港）选举成为可能，并让联合国观察员得到许可。德国必须采取一切必要措施，保护其价值观。”

邝颂晴在信中表示，中国外长王毅访问了一些欧洲国家，本来希望籍此够改善中国的形象。但王毅不但没有提高本国的声誉，反而把事情搞糟了。在德国外长马斯与王毅会晤后的记者会上，马斯谴责了中国强加给香港的安全法和中国对维族人的处理。马斯没有呼吁走通常的对话道路，而是直接要求中国撤回国安法，并尽快举行香港立法会选举，马斯此举让很多香港人感到惊讶。马斯还公开谈到了新疆人权问题。马斯让人们看到，德国高度重视民主和自由价值，对北京损害人权做出了明确表态。

邝颂晴认为，对所有温柔批评或要求中国做出改变的尝试，北京都予以口头攻击。北京外交辞令的变化显示，北京在使用民族主义口号来加强其主导地位，并转移人们对北京就新冠病毒采取的严厉而无效措施的注意力。与此同时，北京显然在幻想，世界将容忍侵犯人权和国际关系基本准则的行为，因为中国具有经济优势。但一再声称德国“依赖中国市场”的说法更多的是基于宣传而非现实，中国对德国的依赖被忽略了。“对中国的宽容只会给欧洲人带来进一步的威胁。”

邝颂晴希望德国继续坚持要求北京撤回港版国安法。“除外交谈判外，德国还必须采取一切必要措施保护其价值观，而不应间接助长侵犯人权的行为。”

邝颂晴为香港键盘战线发言人，2019年9月曾陪同出席德国政府在柏林舉行的联邦新闻发布会，呼吁世界各国支持香港的民主运动。