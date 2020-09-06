香港民众不顾禁令抗议推迟立法选举 近300人遭捕

香港民众周日上街抗议当局推迟本应在当日举行的立法会选举、抗议港版国安法，抗议当局筹划推出的健康码，香港警方逮捕将近三百名示威者。详情请听安德烈介绍：

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9月6日，本应是香港四年一度的立法会选举的日子，港府以防疫为名推迟选举，并把原为投票站的场地用作全民检测，众多港人不顾禁令以及港版国安法实施后的恐怖气氛，走上街头抗议港版国安法，抗议立法选举延后，抗议当局推出健康码。截至当地时间晚间九时，警方已拘捕至少289人。

七月中旬，香港泛民派为参加今年9月6日举行的立法会选举组织了初选活动，大约60万人踊跃投票，初选取得了成功。诸多分析指出泛民派可能会在九月份立法会选举中大胜。但是，香港特首林郑月娥借口新冠疫情严重，于7月31日宣布，立法选举推迟一年举行，引发民主派人士的愤怒。他们指责这是北京当局的“政治操控”，有网民发起这个周日在九龙油尖旺一代抗议推迟选举示威活动。

香港警方出动数百名防暴警察对付示威民众，在九龙一带的示威者高喊“还我选举”、“警察腐败”等口号抗议镇压，警方多次封锁弥敦大道，在旺角山东街及西洋菜南街多次发射胡椒球弹驱散示威者，大举逮捕示威者，周日晚间，香港警方通过脸书宣布已拘捕至少289名示威者。

一名女子被指高呼涉嫌“港独”口号被捕，一些直播视频显示，三名知名的民主人士—梁国雄，陈皓桓以及黄浩铭亦遭被捕。星期天早晨，警方更以“煽动暴动”之名拘捕了香港电台节目主持人谭得志。

香港当局周日晚间谴责示威者的“自私和非法举动”，中联办晚间发文更将周日的游行定性为“一小撮反中乱港分子”煽动的非法游行，并称“坚决支持警方果断执法”。

已解散民主派组织香港众志秘书长黄之锋周日下午也出现在示威者所在街区附近，他在媒体访问时批评当局打压示威者，提出“四大诉求”：包括反对港版国安法、反对香港当局筹划推出的健康码、恢复立法会选举，以及释放12涉嫌逃亡台湾而被中国大陆警方拘捕的香港青年。

为打压香港异议人士，北京强行推出港版国安法，以“分裂国家丶颠覆国家政权丶恐怖活动丶勾结外国或者境外势力危害国家”四宗罪名，打击香港民主派力量。自从港版国安法6月底正式实施后，至今已有至少22人被捕，包括壹传媒集团主席黎智英，在港版国安法正式实施前解散的香港众志成员周庭等人。

星期五。联合国发布特别报告，警告港版国安法对香港的自由以及游行示威的权利构成危险。香港特区则辩称，这一法律并未影响香港的“一国两制”保障的言论自由和集会自由。

港版国安法强行推出后，舆论普遍视为香港“一国两制”终结，而北京在香港强化镇压，在国际上形象也变得更坏。