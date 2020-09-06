科索沃塞尔维亚经济协议 涉中美贸易战？

塞尔维亚总统Aleksandar Vucic与科索沃总理Avdullah Hoti周五（2020年9月4日）在白宫签署了一项旨在处理两国地域争纷的经济协议。贝尔格莱德有学者认为，这一协议可被美国用于与中国的贸易战。

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本台RFI法广法文网周日（2020年9月6日）刊出了一篇题为“科索沃-塞尔维亚：一项最先优惠美国利益的协议”的网文。在此予以着重介绍。

文章提到，在美国特朗普总统预言下签署的这一被称之为“历史性”的协议，完全没有解决科索沃与塞尔维亚之间的严重政治分歧。对此，位于贝尔格莱德的非政府组织Center for Contemporary Politics（当代政治中心）的主任Nikola.B感到遗憾。这名学者认为，这一协议对两国的经济好处还不确定，也没有处理任何政治关系正常化的深层问题。

科索沃地位依然没有得到承认

塞尔维亚拒绝承认在上一世纪九十年代末战争造成1300人死亡后，于2008年宣布独立的科索沃。塞尔维亚总统武契奇9月3日周四斩钉截铁地说，他不会签承认科索沃的任何文件。不过，他透露，这一条文在他提出抗议后，消失了。唯一的政治让步是，在围绕科索沃寻求加入国际组织的问题上，双方一致接受暂停游说活动一年。

华盛顿峰会与欧洲所开展的传统程序相比，不同之处在于，只是推动加强塞尔维亚和科索沃之间的经济关系。而政治谈判则将于下周一在布鲁塞尔重启，由欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）主导，塞尔维亚总统Aleksandar Vucic与科索沃总理Avdullah Hoti与会。

一项最先优惠美国利益的协议

非政府组织Center for Contemporary Politics（当代政治中心）的主任Nikola.B认为，这一协议尤其可被美国用于和中国之间的贸易战。塞尔维亚和科索沃双方承诺，清除手机网络里未经认可供应商的5G装备。这让人猜想到华为和中国。总之，这与双方政治对话的基本问题毫不相干。

另据一名巴尔干问题专家介绍，这一协议还提到了许多毫不相干的问题，例如：塞尔维亚把其驻以色列使馆迁往耶路撒冷，还有科索沃与以色列之间的相互承认等等。

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