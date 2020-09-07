中印边境脆弱 传5印人或遭虏

中印边境局势持续紧张，有传解放军在双方有争议的藏南地区（印度称阿鲁纳恰尔邦，Arunachal Pradesh）掳走5名印度青年。印度有官员周日（6日）回应，军方已透过军事热线就此事联络中方。此事件下文是否引发中印边境新的对峙，引起关注。不过印度警方指，边境村民失踪的事件以往曾发生，村民可能只是迷路，或数日后会自行回家。

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据东网今天报道，5印度青年藏南地区疑被掳，印军称已向解放军发讯息查问。报道引据阿鲁纳恰尔邦议员兼印度少数民族事务部国务部长利吉居（Kiren Rijiju）称，印度军方已以军事热线就这宗怀疑绑架事件，向中国解放军发出讯息，正等候对方答复。阿鲁纳恰尔邦议会质疑印度政府为何变沉默。有指5人被掳走时正在打猎，暂不清楚他们何时被掳，亦有指同一组人有另外2人险些被掳，但顺利逃脱。

当地警方表示，暂时未收到失踪者家属正式报案，也没有确切证据显示这次是绑架事件，有关指控只是由失踪者家人及朋友提出，警方已派出专队盼查清真相。警方又补充，边境村民失踪的事件以往曾发生，村民可能只是迷路，或数日后会自行回家。

该报道说，据知，中印自上世纪50年代开始，已就藏南地区出现主权争拗。1961年，中国多次向印度提出和谈被拒绝。1962年6月，印军越过麦克马洪线进入西藏山南的扯冬地区。同年9月，中国警告印度立即从边境撤军，否则将使用武力。最终双方爆发战争，约一个月后，中国单方面停火并撤军，但仍占据阿克赛钦地区。该次战争中，估计双方合共近3700多人阵亡，超过2千人受伤。

东网说，另据印度网媒周日报道，新德里目前尚未正式通知澳洲参加由印度、美国和日本的马拉巴尔海上联合军演，是不希望刺激中国。报道引述印度海军高级军官称，位于南印度洋的澳洲，可以监控很多海上目标，对制衡中国海上力量至关重要，因此邀请该国参与军演会被视为向中国传达信息。印度前外交官巴蒂亚指出，目前中印纠纷不在海上，而在陆地。所以在这个时候邀请澳洲，可能会干扰中印间正进行的对话进程。