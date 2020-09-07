中国军方研制疫苗高调报告海外允试

中国军事科学院陈薇院士团队研发的疫苗，已经获得俄罗斯和巴基斯坦批准开展三期临床试验。中国央视军事频道透露该消息。与此同时，中国媒体称，中国生物技术集团公司获批的疫苗，已有数十万人次接种，没有出现明显不良反应。

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据联合早报今天引述中国官方消息，中国工程院士陈薇团队疫苗海外获批临床试验。中国央视军事7日报道，陈薇团队研发的重组疫苗，已经获得俄罗斯和巴基斯坦批准开展三期临床试验。该疫苗研发速度快，于3月16日启动一期临床试验，是全球首个进入临床研究阶段的疫苗；4月12日二期临床试验启动；8月11日疫苗获国家专利，是中国首个进入临床获得专利权的疫苗。

该报道引据香港中通社消息，这款由康希诺生物与陈薇团队合作研发的“Ad5-nCoV腺病毒载体疫苗”，对已经发生变异的病毒能够完全覆盖。该疫苗6月25日已获批供军队内使用。陈薇曾在受访时介绍，目前来看，年产3亿的目标是可以实现的，正在努力扩大产能。试验结果出来之后，产能也会同步跟上，做好随时向民众大规模接种的技术准备，争取无缝对接。

据该报道称，另外，香港中通社记者此前在中国国际服务贸易交易会上了解到，中国批准的三支疫苗，国药集团中国生物占了两支，目前接种人数达到数十万人次，无一例明显不良反应，无一人感染。

目前全球有九种处于三期临床试验，中国生物承担研发的两款灭活疫苗，已具备大规模量产的能力。

据该报道，目前，中国国药集团已投入资金约20亿元，建设了两个高等级生物安全生产车间。据官方透露，灭活疫苗最快12月底即可上市。预计可达到年产能3亿剂次，未来扩大产能以后可能会达到年产能8至10亿剂次，一人接种两针的话，一年可以打4至5亿人。