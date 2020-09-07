中国出口报连3个月增加

根据中国海关总署今天发布的2020年8月贸易统计（美元计价）显示，出口比上年同月增长9.5％，达到2352亿美元。连续3个月增加，增幅也高于7月（7.2％）。口罩和个人电脑等新型冠状病毒相关产品的供货持续强劲，同时服装等也有所增长

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据日本经济新闻今天报道说，中国出口额连续3个月增加。中国官方数据显示，进口减少2.1％，降至1763亿美元，连续2个月低于上年同月。出口减掉进口的贸易收支顺差为589亿美元。由于出口增加，进口减少，顺差额比上年同月扩大69％。

出口的拉动因素与7月之前相同，均为新冠疫情带来需求增加的口罩和个人电脑。包括口罩在内的纺织物增长47％，达到147亿美元，由于在家办公的普及，个人电脑也增长42％至186亿美元。另外，属于劳动密集型的服装也增长3％，创出2019年12月以来的最大增幅。

据该报道说，按出口目的地来看，对美国出口增加20％，连续3个月增长。对欧盟（EU）出口如不考虑英国脱欧的影响，则增长15％。一方面，对日本出口略微减少。进口的减幅相比7月（1.4％）扩大。随着中国国内的生产恢复，原油的进口量增加了13％，但由于价格下跌的影响，进口额比上年同月降低25％。大豆的进口额也减少1％。另一方面，作为最主要进口品类的集成电路增长11％。