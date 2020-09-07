中国或威胁对美摁金融核按钮 抛美债

美中紧张加剧，白宫要求清查联邦政府机构所有和中国有关的经费运用，中共党媒“环球时报”则引述专家看法呛声，中国可能按下“核弹选项”，大举抛售所持美国公债逾25%。专家进一步指出，当然在极端情况下，比如发生军事冲突 ，中国可能会出售其全部美国债券。

广告 继续浏览后续

据中国时报报道称，中共党媒呛 ︰可能按“核弹选项”，抛售25％美债。美中紧张不断加剧。报道引据路透消息说，白宫已要求美国各政府部门详列所有与中国有关的经费，不论适用于援助还是对抗北京；专家分析，这将加强政府部门间协调，以更能应对中国威胁。中国共产党鹰派对外喉舌“环球时报”则引述专家看法呛声，中国可能按下“核弹选项”，大举抛售所持美国公债逾25%。

消息称，白宫管理及预算局（OMB）在8月27日一份题为“与中国的战略竞争综览”文件指示，美国政府机构提交与中国有关的各类联邦资金数据，即涉及“资助或支持中国，或直间接对抗中国在全球不公平竞争、恶意活动和影响力”的经费数据。OMB要求的全面预算资料将用于协助决策者，并指出所有资金在应对中国方面都应“反映战略优先级”；美国一些正受到审查的中国相关计划和支出可追溯至10年前或更久。

据OMB发言人证实，确有这项行动，并表示这是为了确保美国在对抗中国等竞争国家时，仍维持强大优势地位。

据该报道说，中共党报“环球时报”则引述上海财经大学教授奚君羊表示，鉴于北京和华盛顿之间的紧张关系不断加剧，中国可能抛售美国公债，“在正常情况下，中国将逐步将其持有的美国公债降至8000亿美元左右”、“但是，当然，在极端情况下，比如发生军事冲突 ，中国可能会出售其全部美国债券”。根据中国官方统计，中国6月持有美国公债1.074兆美元，仅略低于5月的1.083兆美元。中国是外国持有美债中的第二多国家。

自由时报说，北京若把美债部位从当前水平缩减至8000亿美元，意味着大举减持美债超过25%。分析师说，中国若按下“核弹选项”、大规模抛售美债，可能引发全球金融市场动荡。