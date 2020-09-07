中国或推官方文件指房价3年不跌

中国社会科学院生态文明研究所与社会科学文献出版社联合发布《房地产蓝皮书：中国房地产发展报告No.17（2020）》指出，综合各种相关因素分析，近2、3年内大陆房价总体上将维持高位盘整态势。除少数三、四线城市和个别地段、个别楼盘外，整体房价大涨大落机率很小。虽然新冠肺炎疫情对2020年住房交易会有短期影响，对房价总体走势影响成为小机率。

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据中国时报今天报道说，中国房地产蓝皮书：3年内房价不会跌。

消息说，中国最新房地产蓝皮书认为3年内房价不会跌。具体分析上，该《蓝皮书》提出3点。该报道引据中新网解释原因，第一是房价大跌极小可能。认为大陆住房市场需求依然旺盛，城市人口增加的基本居住需求、市民改善性的居住需求和危旧房改造升级需求，这三者叠加效应依然继续，这也是虽有史上最严厉房地产调控，但近3年商品房成交均价仍有7.6％增速的根本原因。

第二则是房价大涨缺少动力支持。从现实来看大陆房价已在高位，加上官方对房地产调控从紧政策方向不变，加上租购并举等住房制度，楼市需求压力减轻，房价大涨也会失去动力。

第三点则是防范房价大跌风险。虽然大陆房地产调控的决策思维惯性依然强烈，但调控目标由控制房价过快上涨和去库存，转为稳地价、稳房价、稳预期，也表明房地产调控政策正向与客观规律吻合方向迈进。