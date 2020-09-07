中国网民抱怨：怎么全世界都是中国敌人？官媒指错觉

中国与美国关系快速恶化后，一些追随美国的国家也跟着批评中国，中国网络上也因此出现很多声音质疑“为何全世界都是中国的敌人？”中国《环球时报》总编辑胡锡进发文表示，有很多网民认为国家到处被指责，国际舆论不利于中国，中国也前所未有地孤独，这些完全是“严重的错觉”。

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据中国时报今天报道称，中国网民抱怨：怎么全世界都是中国敌人？胡锡进解释：严重的错觉。胡锡进微博上说，“中国孤立”的说法站不住脚。

据胡锡进说，网上很多人抱怨，怎么全世界都是中国的敌人啊？中国为什么这么孤立呢？在新疆、西藏、香港问题上，世界大多在指责我们。而且围绕南海冲突、中印冲突，国际舆论也大都在帮着对方说话，中国前所未有地孤独。胡锡进认为，这是网民们严重的错觉。这两三年中国外交的最大变化是美国对华政策发生了根本转变，这带动美国最铁杆盟友对华态度的变化，它们主要是五眼联盟国家。另外中印边境纠纷激化导致了印度对华态度转为强硬。除此之外，中国的外交格局没有其他重要异动，“中国孤立”说根本站不住脚。

按胡锡进说，现在中日关系缓和，与欧洲大陆主要国家的关系也在加强，中非关系、中国与亚洲、拉美很多国家的关系也越来越好，中朝关系得到重大改善，更不要说中俄关系不断巩固。

胡锡进还说，美国对华实施全政府打压，美国高官的反华言论令人目不暇接，加上英国、澳大利亚、加拿大等国的附和，很大程度上影响了西方舆论场对华态度的面貌。那些舆论同时偏袒印度，在南海问题和其他涉华问题上对华不友好，增加了一些人对“满世界都是敌对中国声音”的印象。然而仔细看，胡锡进表示，那些反华声音的源头就那么多，加上西方原有对华偏见声音，显得十分热闹，但根本不是国际社会共同态度的反映。

据胡锡进指出，联合国人权理事会去年和今年分别就新疆问题和香港问题进行讨论，结果表态反对中国的都是那20几个西方国家，而力挺中国的国家则是它们的2倍甚至更多。支持中国的友好国家不仅数量多，而且总人口也更多，真正占了人类社会的大多数。只是因为它们的话语权没有发达国家大，在舆论场上的声音弱，才让一些人产生了反华声音充斥整个世界的错觉。