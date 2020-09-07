中美“新闻战”最新章：中国暂停为美媒记者续签

中美两国的纠纷从贸易蔓延到科技及至新闻媒体，最新的发展是中国已暂停为美国传媒记者续发签证，根据纽约时报报道，包括CNN、华尔街日报和盖蒂图片社（Getty Images）等机构受到影响。

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受到影响传媒之一的华尔街日报报道，中国当局暂停向至少3名为美国媒体工作的记者续发签证。北京已经向这些记者发出特别的通知信件，华尔街日报一名记者收到上述的信件，内容指他们目前还可以继续在签证失效的情况下工作，但至于能继续多久，则视乎在美国的中国记者情况如何。

美国有线电视新闻网络（CNN）报道指，他们的记者David Culver是受到影响的记者之一。

一般而言，记者如要延续工作签证，他的中国记者证也需要更新。但CNN的Culver以及华尔街日报的裴杰（Jeremy Page）则被告知，他们的续签申请正在审核之中，但期限从之前的每年一次到现在的美两个月一次。

华尔街日报的报道指，另外至少一名为美国媒体工作的记者，目前也陷入同样的处境。

CNN的发言人这个周日证实记者续签被暂停处理的新闻报道，发言人说：“我们在中国在地报道的情况目前不变，而我们正继续与当地官方洽商，希望情况能够持续。”

在此之前，美国在5月宣布，在美国为非美国媒体工作的中国记者，他们的工作签证最长只有90天，原因是中国“打压独立新闻”以及最近驱赶美国记者出境。

中国外交部发言人赵立坚8月在一次记者会上表示，华盛顿自从宣布上述的改动之后，迄今从未向中国记者发出一个续签。他指责美国采纳双重标准，并且表示中国将采取反制措施，倘若美国仍执迷不悟。

据了解，Culver是美国公民，裴杰是英国公民而另外一人国籍未明。

今年2月，北京驱逐华尔街日报3名记者出境，理由是该报评论版刊登一篇文章涉嫌指控中国是新的亚洲病夫。该报则坚持评论部门与采访部门完全分家的政策。

一个月后，华盛顿下令中国4家在美的官媒缩减人手，而国务院亦同时将这些新闻机关列为“外国政府机关”。因此，新华社、央视旗下的CGTN、中国日报以及中国国籍广播电台的人手，从160人缩减到100人。

之后，北京又吊销华尔街日报、纽约时报以及华盛顿邮报在中国工作的所有美国公民的记者证。

到了6月，美国国务院又增加多4家中国官媒列为外国政府机构。