习号召“光盘运动” 官方整治10万吃播

据中国国家网信办近日消息，网信办召开商业网站平台、自媒体、网络直播等“三项整治”推进会，通报近一个月的工作进展，依法处置违法违规直播平台338款，关闭主播直播间7.4万个，封禁违规主播账号10.5万个，处置违规吃播账号1.36万个。

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据联合新闻网今天报道称，自习近平下令禁止浪费食物、在全国提倡“光盘运动”后，官媒央视亦带头点名批评“吃播”节目违规，让原先中国社群盛行的吃播秀，意外沦为被管制的新目标。据中国官方通报，近月来，已有1.36万个吃播帐号遭到处置，直接引发吃播行业的失业潮。

根据中国国家网信办近日通报，网信办8月底召开商业网站平台、自媒体、网络直播等“三项整治”推进会，通报近一个月的工作进展。据网信办有关负责人透露，自三项整治行动开展以来，依法处置违法违规直播平台338款，关闭主播直播间7.4万个，封禁违规主播账号10.5万个，处置违规吃播账号1.36万个。

该报道称，过去吃播是社群平台的一种线上频道，播主与观众互动的同时吃掉大量食物。吃播一般通过网络广播，例如YouTube、Twitch等串流媒体平台播出，由于即时和互动方面的吸引力，在虚拟社群成为活跃网际网络用户积极交流的场所。不过，随着中国移除 1 万多个吃播帐号，中国吃播行业恐掀起一波失业潮。