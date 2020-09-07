全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会将在京举行

中国将在9月8日举办对抗疫情表彰大会，世界卫生组织（WHO）官员7日示警，全球疫情尚未结束没有自满的空间，且中国仍有输入病例，需谨慎以对疫情再次爆发的风险。

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根据中国媒体报导，9月8日将举行全国对抗肺炎疫情表彰大会。中国国家主席习近平将发表重要讲话，大会还将表彰全国抗击疫情个人及团体。中央广播电视总台、新华网将对大会进行现场直播；人民网、央视网、中国网等中央重点新闻网站和人民日报客户端、新华社客户端、央视新闻客户端等新媒体平台同步转播。

9月7日世卫组织在日内瓦举行视讯记者会，媒体询问世卫对中国将举行庆祝仪式的看法，对此世卫组织应急专家瑞恩(Mike Ryan)表示，不清楚中国的表彰大会，但肯定中国前线医护人员付出的努力，虽然疫情在武汉爆发是一个可怕的开始，但经过这么多努力取得重大成果，值得其它国家学习。

不过，他示警新冠病毒全球疫情还没结束，没有自满的空间，中国仍有输入病例，需谨慎以对疫情再次爆发的风险，即使零星的病例都可能扩大变成群聚感染。

另外同场出席记者会的世界卫生组织助理总干事艾尔沃德（Bruce Aylward）则肯定中国取得阶段性成果，并说这令他想起他先前访问中国时所留下的深刻印象，包括中国从国家到地方对医疗设施的广泛投资、以及中国人为工作牺牲，保证社区安全的集体责任感，但大家仍要继续努力。