内蒙杀人犯狱外服刑逍遥入党当上人大代表引惊讶

中国内蒙古杀人犯巴图孟和“纸面服刑”十五年的怪事近日曝光，引发广泛关注。被害人的母亲韩杰透露，巴图孟和因杀害其子获刑十五年，但判决生效后未服刑，更当上村官、人大代表。内蒙古政法委昨日通报，上周五（四日）联合纪委监委、法院、监狱等部门组成工作组开展工作。呼伦贝尔市委政法委有关负责人表示，该案性质恶劣，将重新全面核查、调查该案，目前各工作组正在紧张推进中。

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据头条日报今天报道称，内蒙杀人犯“纸面服刑” 15年 当上人大代表。

该报道引据《半月谈》此前消息，一九九二年，十七岁的巴图孟和因口角持刀将被害人捅死，次年因故意杀人罪获刑十五年。被收监后，他便以“全身水肿、尿血”为由前往医院检查，并办理了保外就医手续，自此“重获自由”。二○○七年“刑满”后，当地看守所内勤人员还违法为他开具了一份“刑满释放证明书”。巴图孟和迅速成为当地的会计、村主任、加入中共，甚至还当选旗人大代表。多年来，韩杰一直在向相关部门反映巴图孟和“纸面服刑”的问题，直至二○一六年才引起官方注意。

次年四月，巴图孟和才被重新收监。他被收监后，当地有牧民举报其贪污，经查，巴图孟和担任村主任期间，贪污五十多万元。他因涉嫌贪污犯罪再次被立案侦查，最终数罪并罚判刑十五年。

头条日报称，为儿子讨公道近三十年的韩杰向《半月谈》表示，“作为一名母亲最后的期盼”，希望有关部门能查清楚，当年到底是谁把他释放了？到底谁来为此承担责任？官媒光明网评论道，“此案必须查到底”。