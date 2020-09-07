农夫山泉将在港交所上市

9月8日，“大自然的搬运工”农夫山泉将在港交所主板挂牌上市。背后的创始人钟睒睒，再次迎来在资本市场的高光时刻。此前4月29日，其作为实控人的万泰生物登陆A股，迄今股价已暴涨23倍。随着农夫山泉的上市，钟睒睒也将更进一步，跻身“千亿富豪俱乐部”。

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据证监会官网日前公告，证监会核准农夫山泉股份有限公司发行不超过13.8亿股境外上市股，每股面值人民币0.1元，全部为普通股。

据公司披露，2017年、2018年及2019年，农夫山泉分别营收174.91亿元、204.75亿元、240.21亿元，增长率均超17%，连续三年的净利润率为19.4%、17.6%和20.6%，去年农夫山泉的净利润达49.54亿元。这一增速远高于同期中国软饮料行业5.0%及6.6%的增速，以及全球软饮料行业2.7%及3.4%的增速。

从产品上来看，农夫山泉的营收大头还是其主打产品“农夫山泉”，2019年占据饮用水市场份额20.9%，并为农夫山泉公司提供了143.46亿元的营收。此外，公司还涉足茶饮料产品、功能饮料产品和果汁饮料产品领域。

农夫山泉股份有限公司是一家中国的饮用水和饮料生产企业，成立于1996年9月26日，原名为“浙江千岛湖养生堂饮用水有限公司”，所在地为杭州，是养生堂有限公司旗下的控股公司，董事长为钟睒睒。公司拥有“农夫山泉”等中国著名品牌。