半导体武汉弘芯遭指骗了政府

据朝鲜日报日前报道称，被认为是中国半导体业界“超级新秀”的HSMC因资金困难而停止工厂施工的消息在中国引起轩然大波。这样的企业突然陷入资金困难，中国当地舆论普遍认为这很可能是一场“骗取政府半导体补贴的骗局”。

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据朝鲜日报稍早报道称建59个足球场大小的工厂的中国半导体企业HSMC是骗局。2日，据中国经济媒体《第一财经》报道称：“在中国武汉市国家产业基地的半导体代工厂武汉弘芯（HSMC）工厂的施工现场连来往车辆都没有。”据报道称，在面积相当于59个足球场（42.4万平方米）的地皮上只有三栋勉强盖起的建筑物框架。当天，现场的施工单位员工在接受《第一财经》采访时称：“工人的工资已经拖欠了8个月。”

据中国当地媒体分析称：“HSMC一开始就制定了几乎不可能实现的目标，对半导体产业的盲目投资热潮掩盖了HSMC的瑕疵。”HSMC曾宣称：“在武汉产业园建设14纳米和7纳米的生产线，年产6万片晶圆。”目前，全球半导体制造商中，能够实现7纳米制程量产的只有三星和台积电，HSMC却声称可以超越这种技术差距。

据该报道，HSMC的问题从今年1月因未支付工厂施工款项遭到诉讼开始逐渐浮出水面。7月，武汉市政府发布报告称：“因资金不足，HSMC半导体项目面临搁浅危机”，坐实了HSMC的没落。此外，HSMC的创始人和参与公司成立的人员行踪不明。1月，中国经济媒体财新报道称：“HSMC拥有的中国唯一一台能生产7纳米芯片的光刻机被抵押给了银行，经了解其实是多年前生产的过气设备。”

朝鲜日报的报道指，该半导体计划也欺骗了中国政府。针对此次HSMC事件，中国出现了“应该反省一下盲目的半导体崛起投资行为”的声音。中国网易报道称：“不够资格的企业获得投资后倒闭的情况不断增加。”半导体业界人士表示：“随着美国制裁力度的不断提高，迫切需要实现‘芯片自足’的情况下，政府放出大量补贴和投资，出现了类似HSMC这样的荒唐骗局。”