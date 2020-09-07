台专家: 习近平清整政法系统或确保在20大前抓紧“刀把子”

中共进入后19大时期，政法系统近期再度展开大清洗，已有数名高官落马。学者分析，中共总书记习近平借由清洗来重塑依附关系，确保在20大前抓紧“刀把子”。

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据中央社今天报道称，为保后19大，习近平整顿政法系统抓紧刀把子。

中共的政法系统包含人民法院、人民检察院及司法行政机关、公安机关和国家安全机关等。中共中央政法委秘书长陈一新在7月8日宣布，要在全国政法队伍中展开一次“刮骨疗毒式的自我革命，激浊扬清式的‘延安整风’”。然而，在此之前，执掌国保业务的前中国公安部副部长孙力军4月间就已被查；再来是前重庆市副市长兼公安局长邓恢林6月间受查；而在陈一新作上述宣布后，上海市副市长兼公安局局长龚道安随后就在8月被查。

该报道称，台湾国立政治大学国际关系研究中心主任寇健文近日接受中央社记者访问时解读，习近平是为了要确保在2022年的第20次全国代表大会（中共20大）前，掌握又称“刀把子”的政法系统，“清一波、空出位置”，让后来升官的人因得益于习近平而重塑依附关系。

近来，习近平在政法系统中加强了个人色彩，如中国全国人大常委会6月时通过“中华人民共和国人民武装警察法”修订。与旧版相比，修订后的版本不仅将国务院的角色抹除，甚至提到武警部队“贯彻中共总书记习近平的强军思想”等内容。寇健文认为，习近平是否紧握军队以及公安等政法系统组织，意味着他的地位能否得到保障。尽管中共内部有不满的声音，但掌控“刀把子”才是习近平能不能掌权的关键。

据中央社指寇健文并提到，中共中央政治局前常委周永康中箭落马后，公安部很早就被清洗过一轮，这说明习近平上台前担任公安部正副部长的官员已纷纷落马、调职或退休，也意味着现任公安部正副部长，“习近平亲信色彩很强”，如现任公安部副部长王小洪，即出身于习近平曾任职的福建地区。除了清理，习近平还有别种做法。寇健文提到，担任公安部副部长时负责调查周永康案的前中共司法部部长傅政华虽属有功之人，习近平却不信任他，傅政华2018年升为司法部部长，却非党组书记，有着“明升暗降”的意味。